Visas Schengen: les Marocains n’en peuvent plus !

Le groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme, à la Chambre des représentants, a déploré que de nombreux citoyens marocains, des deux sexes, souffrent mille maux pour l’obtention des rendez-vous de demandes de visas. Ceci, à cause de la prolifération dérangeante et mercantile d’intermédiaires et autres spéculateurs, pullulant comme des mouches autour des consulats de pays étrangers.

Et dans une question adressée à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, le groupe parlementaire du parti du Livre a rappelé que la question des visas auprès des représentations de pays étrangers accréditées au Maroc demeure du ressort de la souveraineté intrinsèque du consulat ou de l’ambassade concernée.

Cependant, cela signifie également, selon la question adressée à Bourita, qu’il est impérativement nécessaire de déployer les moyens adéquats afin de couper l’herbe sous les pieds des intermédiaires et des spéculateurs, conformément aux dispositions des lois en vigueur au Maroc.

De même que le groupe parlementaire des camarades de Mohamed Nabil Benabdallah a tenu à préciser que des citoyens, demandeurs de visa, se plaignent aussi du comportement désagréable et incivique, voire humiliant parfois, de certains employés des TLS contact (ndlr, acronyme de « Transport Layer Security »).

La même source PPSiste a considéré que le MAE se doit donc de déployer davantage d’efforts et de développer plus de moyens de communication avec les représentations étrangères accréditées au Maroc. Et ce, afin que l’accueil réservé aux demandeurs marocains de visas soit meilleur et dans de très bonnes conditions de dignité pour ces derniers, surtout avec l’amélioration nécessaire dudit accueil et de la réduction des complications des procédures encore en vigueur, a souhaité le groupe parlement du PPS, à la Chambre des représentants.

Larbi Alaoui