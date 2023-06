Ouarzazate: terrible incendie sur le lieu de tournage de Gladiator 2

Un terrible drame s’est produit mercredi pendant le tournage du très attendu Gladiator 2 de Ridley Scott, qui se déroule actuellement à Ouarzazate.

Selon une source de Le Site info, un incendie a éclaté sur les lieux, précisant que deux étrangers et un Marocain ont été grièvement blessés et ont dû être transférés en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les autorités, alertées, se sont rendues sur les lieux du drame et ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.

Rappelons qu’une arène géante en bois, semblable à celle du premier tome, a été construite au niveau des dunes de la ville.

La sortie du film, dont le budget est de 200 millions de dollars, est prévue pour le 22 novembre 2024. Russel Crow ne fera pas partie du casting de ce 2ème volet. En revanche, d’autres acteurs y participeront comme Denzel Washington, Paul Mescal et Barry Cogan.

Sorti le 20 juin 2000, Gladiator avait connu un succès fulgurant à travers le monde et remporté 5 oscars.

H.M.