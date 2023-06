Hajj 2023: le premier groupe de pèlerins marocains est arrivé à Médine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le premier groupe de pèlerins marocains est arrivé vendredi soir à Médine pour effectuer les rituels du pèlerinage au titre de cette année.

Dans une déclaration à la MAP, Abdellatif Hakki, chef adjoint du bureau des affaires des pèlerins du Royaume du Maroc (section de Médine), a souligné que trois vols sont arrivés vendredi en provenance des villes de Rabat, Casablanca et Agadir à l’aéroport international Prince Mohammad Bin Abdulaziz de Médine, avec à bord 830 pèlerins.

Il a précisé qu’un quatrième avion est arrivé aujourd’hui, samedi, en provenance de Rabat, et transportait 286 pèlerins.

Le quota du Royaume du Maroc pendant la saison du Hajj 1444, rappelle-t-on, est revenu à 34.000 pèlerins et ce, après la levée des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19, en particulier la condition d’âge qui était fixée par les autorités saoudiennes à moins de 65 ans.

Hakki a ajouté que les autorités saoudiennes suivent constamment l’état de préparation et le plan opérationnel pour recevoir les pèlerins venus effectuer le rituel du Hajj, louant les facilités accordées par les autorités saoudiennes aux pèlerins marocains et aux autres pèlerins en général, afin que leur voyage soit plus confortable de l’étape d’inscription jusqu’à celle d’orientation vers les bus qui les transportent vers les lieux saints.

Il a fait savoir que le transfert des pèlerins marocains vers leurs lieux de résidence s’est bien déroulé, ajoutant que les Marocains sont logés dans la zone centrale nord entourant le Haram, où ils vont séjourner pendant 6 jours avant leur départ à la Mecque.

Les statistiques du ministère saoudien du Hajj et de la Omra sur le mouvement d’accueil et de départ des pèlerins à Médine ont révélé que le nombre de pèlerins arrivés à Médine jusqu’à lundi a atteint 198.670 pèlerins de plusieurs nationalités, qui sont venus par voies aériennes ou terrestres pour effectuer le Hajj cette année.

Les statistiques indiquent que 124.946 pèlerins sont arrivés à l’aéroport international Prince Mohammad bin Abdulaziz de Médine depuis le début de l’accueil des premiers vols du Hajj.

