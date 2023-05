Casablanca: les charrettes à traction animale dans le viseur des autorités (VIDEO)

Les autorités locales de Hay Hassani, à Casablanca, ont lancé une large campagne, mardi 30 mai, visant les charrettes tirées par des bêtes de somme, ainsi que les triporteurs dont les propriétaires travaillent hors du cadre légal.

Ainsi, Le Site info a pu constater que les représentants des autorités locales ont procédé à la saisie de nombreuses charrettes, dont certaines avaient été dissimulées dans différents recoins du quartier, alors que d’autres circulaient sur la voie publique. De même que plusieurs propriétaires ou conducteurs de triporteurs et ceux de charrettes ont été interpellés et conduits au poste de police pour complément d’enquête.

A noter que cette campagne entre dans le cadre des efforts déployés par les autorités dans différents quartiers et zones de Casablanca, ces derniers temps, en vue de lutter contre certains faits et activités qui nuisent à l’image et à l’esthétique de la capitale économique du Royaume.

L.A.