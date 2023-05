Le prix de la tomate poursuit sa flambée

Les prix de la tomate ont enregistré une hausse fulgurante dans les marchés du Royaume, ce qui a provoqué la colère des consommateurs. Sur la Toile, plusieurs internautes ont ainsi dénoncé cette flambée des prix, appelant les responsables à intervenir en urgence et soulignant que le coût de la tomate dépasse désormais celui de certains fruits.

A ce propos, Mohamed Alaoui, le trésorier de l’association marocaine des employés et des professionnels des marchés de gros au Maroc, a assuré que la tomate est toujours chère et coûte 12 dirhams le kilo, 8 dirhams dans les marchés de gros. Dans une déclaration à Le Site info, cette hausse est due aux virus qui touchent la tomate, au manque de pesticides et à l’exportation vers l’étranger.

La production de la tomate connait, en effet, une baisse importante en cette période à cause de l’exportation. Son prix grimpe ainsi au niveau local, apprend-t-on.

Cette hausse de prix concerne également la pomme de terre dont le kilo a atteint 10 dirhams.

H.M.