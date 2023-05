Ferrari fait la promotion de sa nouvelle voiture à Rabat (VIDEO)

Ferrari a choisi la capitale marocaine Rabat pour faire la promotion de son nouveau bijou : la Ferrari Spider Roma. La marque italienne a partagé ce samedi la vidéo qui dure un peu plus de deux minutes sur son compte Twitter. Une vidéo qui a été largement partagée par les twittos marocains.

« On dit que ceux qui s’opposent s’attirent et que ce n’est pas seulement la destination qui compte : c’est le voyage. Embrassez l’attrait du #FerrariRomaSpider alors que #LaNuovaDolceVita se déroule au Maroc », commente Ferrari la publication.

They say that opposites attract, and that it's not just the destination that matters: it’s the journey. Embrace the allure of the #FerrariRomaSpider as #LaNuovaDolceVita unfolds in Morocco.#Ferrari pic.twitter.com/qftwkbXIEh

— Ferrari (@Ferrari) May 25, 2023