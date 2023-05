Les Impériales 2023 : l’agence Omniscient triplement primée

L’agence Omniscient du groupe Shem’s s’est distinguée lors de l’édition 2023 des Impériales en remportant 3 prix pour sa première participation à cet événement. En effet, la campagne CASAWAY pour l’annonceur CASATRAMWAY a été triplement sacré.

L’agence Omniscient a ainsi remporté 3 prix, à savoir le « Prix Les Étoiles pour la marque qui s’est réinventée (Revival) », le « Prix Les Étoiles pour Brand & Branded Content » et le « Prix Spécial du Jury ».

Quelques mois après la diffusion de la campagne, ces 3 prix remportés au Festival Les Impériales 2023 confirment la dynamique créative d’Omniscient. « Nous avons lancé Omniscient pour créer de vraies connexions émotionnelles entre les communautés et les marques et cette campagne illustre parfaitement notre positionnement et notre ambition. C’est une immense fierté pour moi, toutes les équipes de l’agence et du groupe Shem’s d’être reconnus par nos paires à travers ces 3 prix. C’est nos premiers prix au Festival Les Impériales 2023 et cela prouve qu’avec des démarches stratégiques et créatives poussées, cette fameuse connexion émotionnelle que nous recherchons devient naturelle. C’est aussi un immense honneur de les avoir gagnés avec notre client CasaTramway et nos partenaires de choix, à savoir Universal Maroc et Kartel Vibes, ainsi que les formidables artistes Raymonde El Bidaouia, Draganov et Tagne que nous remercions pour nous avoir permis de créer une campagne culturelle et impactante dont nous sommes très fiers. Nous tenons aussi à remercier M. Anouar Sabri et tout le jury qui a tenu à créer une nouvelle catégorie afin de récompenser la campagne CASAWAY, à savoir le prix spécial du Jury pour lequel nous sommes tout particulièrement touché. » déclare Lamia Ajana, Directrice Générale d’Omniscient.