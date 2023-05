La Fondation Lydec et l’association Maroc Impact s’allient au profit des jeunes

La Fondation Lydec signe un accord de partenariat avec l’association Maroc Impact en vue d’accompagner le projet « Genious Medina« . Ce dernier vise à former plus de 300 jeunes et artisans en 3 ans et à créer un impact positif sur l’écosystème de l’ancienne médina de Casablanca.

À travers ce nouveau partenariat, la Fondation Lydec s’engage à apporter son soutien audit projet pendant trois ans (2023-2025) et à sensibiliser ses bénéficiaires aux enjeux du développement durable (préservation de la ressource en eau, protection de l’environnement, etc.).

De son côté, Maroc Impact, initiative citoyenne multi-acteurs agissant sur l’écosystème de l’innovation sociale, s’engage à développer le projet «Genious Medina» en lien étroit avec les programmes de la Fondation Lydec.

Opérationnel depuis janvier 2023, « Genious Medina » consiste à lancer et à promouvoir le premier quartier d’innovation au Maroc, créant ainsi une dynamique de transformation territoriale au sein de l’ancienne médina de Casablanca. Le projet allie technologie, artisanat, intelligence de la main, ainsi que différentes dynamiques économiques locales, sociales, solidaires et environnementales. Outre la formation des jeunes, il vise à régénérer les métiers de l’artisanat marocain et à développer des activités génératrices de revenus, en s’appuyant sur le transfert du savoir-faire des master maâlems locaux et nationaux et sur les nouvelles technologies (Fab Lab).

Ancré dans le coeur du quartier historique de l’ancienne médina de Casablanca, « Genious Medina » se déploie sur deux sites (Al Makane et Muhub) de plus de 1.200 m² (première phase), dans les deux foundouks «El Mellah» et « Attijara ». Ces derniers ont été rénovés par l’Agence Urbaine de Casablanca dans le cadre du projet royal de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca et sont la propriété du ministère de l’Artisanat (une convention de mise à disposition au profit de Maroc Impact a été signée en 2021) :

Al Makane : marketplace innovante, agrégative et phygitale permettant le « go-to-market » instantané aux bénéficiaires directs ainsi qu’à plus de 150 coopératives et artisans à l’échelle locale et nationale ;

Muhub : lieu de vie et centre de formation et d’expérimentation nouvelle génération alliant tradition et modernité.

À cette occasion, Ghizlaine Elmanjra Maghnouj, présidente et fondatrice de l’association Maroc Impact a déclaré : « Nous sommes honorés de ficeler ce partenariat avec la Fondation Lydec dans le cadre du déploiement du programme Genious Medina qui vise à régénérer l’ancienne médina dans le cadre du projet royal de sa réhabilitation. Ce partenariat se veut concret puisqu’il vise à accompagner une centaine de jeunes par an dans leur dynamique entrepreneuriale et l’identification d’opportunités économiques dans les métiers de

l’artisanat. Il s’agit aussi de contribuer à améliorer la vie sociale des communautés locales de l’ancienne médina, puisque c’est avant tout un programme d’innovation territoriale qui vise à contribuer au rayonnement de l’ancienne médina et de façon globale de la ville de Casablanca sur les volets touristique et culturel ». Et de renchérir : »Des programmes d’innovation sociale portés par une association citoyenne et engagée en faveur de l’intérêt général ne peut fonctionner que si elle a le soutien total d’acteurs engagés et convaincus. L’apport de la Fondation Lydec, qui agit au niveau des territoires, est juste énorme à la fois sur le plan institutionnel et sur celui de la co-construction des idées et du co-développement des actions. La Fondation Lydec ouvre, en effet, la voie de cette nouvelle génération d’alliance d’actions forte « publique-privée-société civile » et on espère pouvoir agrandir ce cercle d’acteurs agissant en faveur du bien commun et de l’intérêt général ».

De son côté, Jean-Pascal Darriet, Président de la Fondation Lydec, a affirmé : « Le soutien de la Fondation Lydec à ce projet innovant s’inscrit parfaitement dans notre deuxième axe d’intervention portant sur la solidarité de proximité, ainsi que dans une dynamique d’accélération de l’innovation sociale et du développement de l’économie sociale et solidaire dans le Grand Casablanca, territoire d’ancrage de Lydec ». Et d’ajouter : « Par sa démarche de partenariat public-privé-tiers secteur, Genious Medina renforce notre approche collaborative avec nos différentes parties prenantes et nous permet une excellente visibilité sur notre périmètre d’intervention ».

À travers cette initiative, Lydec, dont la raison d’être est « d’apporter au quotidien des services essentiels de qualité aux citoyens et aux acteurs économiques dans un esprit d’efficience, d’innovation et de partenariat pour contribuer au développement durable de son territoire d’ancrage », réaffirme son engagement fort envers les enjeux sociaux de la RSE, en cohérence avec sa Feuille de Route Développement Durable 2030, notamment ses engagements 1 et 3 portant sur « le renforcement de l’approche partenariale au service du Bien Commun » et « la contribution à un développement territorial inclusif et durable ».

Ce partenariat entre La Fondation Lydec et l’Association Maroc Impact est aussi une contribution aux Objectifs mondiaux de Développement Durable (ODD), plus précisément l’objectif 8 visant « le travail décent et la croissance économique » et l’objectif 11 relatif « aux villes et aux communautés durables ». Ceci démontre que le programme « Genious Medina » porte des impacts multiples et transversaux (contribuer à la création d’emplois pour les jeunes tout en favorisant la transformation territoriale durable d’un quartier historique), mettant en évidence l’interconnexion et la complémentarité des ODD pour l’atteinte d’un développement durable global.

L’association Maroc Impact confirme, pour sa part, sa vocation de contribuer à l’opérationnalisation de projets territoriaux d’accompagnement, d’échange, de sensibilisation et de formation, en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat sociaux.