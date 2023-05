Fraude aux examens scolaires: une interpellation à Taourirt

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire de Taourirt ont procédé, mercredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation d’un individu âgé de 23 ans, soupçonné de trafic d’appareils électroniques de contrebande utilisés dans la fraude aux examens scolaires, apprend-on de source sécuritaire.

Le mis en cause a été interpellé en flagrant délit de trafic d’appareils de contrebande qui seraient utilisés dans la fraude aux examens scolaires, précise la même source, notant que les perquisitions menées ont permis la saisie de 97 appareils électroniques de type « VIP » et de 11 écouteurs sans fil et d’autres accessoires, ainsi qu’une somme d’argent qui serait le butin de cette activité criminelle.

Le suspect a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les mobiles de cette activité criminelle.

