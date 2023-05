Tétouan: les pluies provoquent plusieurs accidents

La ville de Tétouan a connu , mercredi 16 mai, d’assez importantes précipitations, à l’instar de plusieurs villes du Royaume. Et ces pluies n’ont pas manqué de provoquer des accidents de circulation plus ou moins graves.

Selon une source fiable de Le Site info, ces précipitations ont aussi causé de nombreux glissements de pneus de véhicules, dans la province de Tétouan, suite au contrôle rendu difficile du volant par les conducteurs.

Nombreux parmi ces derniers ont affirmé que la cause de cela a été la diffculté de l’usage des freins, surtout quand il pleut à verse, en sus de la chaussée qui, à son tour, est glissante et pâtit des eaux pluviennes.

Les mêmes conducteurs ont appelé les usagers de la route à être vigilants et prudents et ce, en respectant l’intervalle requis, à ménager entre un véhicule et celui qui le précède, règle claire du Code de la route. Ils ont aussi conseillé a ne faire, en aucun cas d’excès de vitesse. Qu’il pleuve, comme récemment dans des villes du pays, qu’il vente ou qu’il fasse beau!

L.A.