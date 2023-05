Maroc: vers la hausse du prix du pain ?

Lahoucine Azaz, le vice-président de la Fédération nationale de la boulangerie et pâtisserie du Maroc (FNBPM), a tenu à rassurer, indiquant que le prix du pain ordinaire à base de farine de blé tendre restera inchangé. Du moins pour l’instant.

Dans une déclaration à Le Site info, Azaz a souligné que l’Etat continue de subventionner le secteur afin que le prix du pain ne dépasse pas 1,20 dirham. Et d’ajouter que ce prix est fixé conformément à l’accord entre l’Etat, la Fédération nationale de la minoterie et la Fédération nationale de la boulangerie et pâtisserie du Maroc.

«L’Etat est engagé à soutenir le secteur de la minoterie en cas de besoin afin de couvrir le coût de production de la farine de blé tendre. Le prix du quintal est toujours de 3,50 dirhams», explique notre source.

A noter que plusieurs rumeurs circulent actuellement selon lesquelles le prix du pain basique va augmenter après la décision de certains éleveurs d’utiliser le blé tendre pour nourrir les volailles et le bétail.

