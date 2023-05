Gaz butane: y a-t-il tricherie sur le poids des bonbonnes?

La Fédération marocaine des droits du consommateur, présidée par Bouazza Kharrati, a affirmé suivre avec attention la situation du marché national et les fluctuations des prix des produits proposés aux citoyens, ainsi que les pratiques illégales utilisées par certains importateurs en vue de gonfler lesdits prix, de manière aussi indirecte que malhonnête.

Dans un communiqué, la Fédération a souligné avoir mené une enquête sur le terrain concernant la quantité réelle des bonbonnes de gaz butane proposées dans les différents points de vente nationaux, sachant que les moyens utilisés pour ce faire ne sont pas d’une certitude absolue.

Ainsi, afin de réduire des erreurs possibles, l’on a procédé à peser cinq grandes bouteilles de gaz butane, de différentes sociétés, prises au hasard dans des points de vente de diverses régions du Royaume, a précisé le communiqué. Les conclusions de l’enquête précitée ont été concluantes et ont bel et bien démontré que le poids des bonbonnes correspond exactement aux dispositions du Dahir concernant les outils mesurant la pression du gaz, datant du 1er décembre 1951, et du décret ministériel à propos de la fabrication et de l’usage des outils de pression du gaz propane, datant du 13 janvier 1955.

Cependant, la même source a assuré que la situation actuelle du secteur, en marge des mutations rapides, démontre que les dispositions législatives encore en vigueur sont largement dépassées. Ce qui nécessite impérativement leur revitalisation, dans le but de la protection du marché national de toute suspicion, avec la nécessité de veiller à ce que les outils de contrôle des bonbonnes proposées dans les points de vente soient efficients et assujetties aux normes de sécurité et de qualité requises.

Larbi Alaoui