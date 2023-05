Le beau message d’Achraf Hakimi à sa mère (PHOTO)

C’est à l’occasion de la célébration de la Fête des Mères, coïncidant en Espagne avec le dimanche 7 mai, que l’international marocain et joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a tenu à présenter ses vœux sincères et filiaux à sa chère maman.

Via son compte officiel Instagram, le Lion de l’Atlas a partagé une photo où on le voit enlacer tendrement et affectueusement sa mère, avec le commentaire suivant: « Joyeuse fête à la meilleure! ».

De même que la tatouage à la main de l’international marocain a attiré les regards et l’admiration de ses fans et followers. Lequel tatouage est le premier qu’arbore Hakimi et dont on ignore encore la véritable signification et s’il est temporaire ou durable.

De son côté, la sœur du Lion de l’Atlas, Ouidad, a également félicité sa mère, à l’occasion de la même fête précitée, en partageant une photo en compagnie de celle-ci et de ses deux frères Hakim et Nabil. Cliché où l’on voit la famille réunie convivialement autour de la table du dîner et commenté ainsi par Ouidad: « Joyeuse Fête des Mères! ».

A noter qu’en Espagne, la Fête des Mères est célébrée le premier dimanche du mois de mai de chaque année, alors que de par le monde, la date de cette célébration diffère d’un pays à l’autre.

Larbi Alaoui