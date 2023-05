L’ANME réagit à la désinformation de RSF sur la liberté de la Presse au Maroc

L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a lu quelques paragraphes de ce que « Reporters Sans Frontières » (RSF) qualifie de « Rapport sur la liberté de la presse dans la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (ANMO) », à l’occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année.

En effet, l’Association constate qu’il s’agit d’un rapport similaire à ceux publiés les années précédentes ; car cette organisation s’appuie toujours sur la désinformation, la calomnie, dans le but d’induire en erreur l’opinion publique mondiale, en se basant sur des données tendancieuses, et en choisissant certains experts pour apporter les mêmes jugements de valeur.

L’organisation « Reporters Sans Frontières » s’attaque chaque année à certains pays, et/ou entités, pour les intimider, en utilisant des termes fallacieux, comme la liberté d’expression, l’arrestation arbitraire, en vue de faciliter sa mainmise sur ces pays, et les orienter politiquement et économiquement, afin de servir certains agendas.

L’association nationale des médias et des éditeurs est consciente, depuis des années, que ce genre de rapports vise essentiellement à retarder les voies de développement, et d’indépendance souveraine des pays de la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, comme notre pays, le Maroc.

L’ANME désapprouve le traitement des affaires trompeuses relevées par ledit rapport annuel sur le recul du Maroc au niveau de la liberté d’expression, au 144e rang mondial, et sur ce que RSF a appelé par des procès inéquitables de journalistes, en utilisant la distorsion d’aveux à leur encontre.

L’association rappelle que :