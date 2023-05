L’actrice Raouia porte plainte pour usurpation d’identité sur les réseaux sociaux

L’actrice Fatima Hernadi, plus connu sous le nom de « Raouiya », a porté plainte auprès des services de police contre X pour avoir usurpé son identité sur internet. Raouiya a été contrainte à se diriger vers la police après plusieurs tentatives de communiquer avec le propriétaire de ce compte.

Ce dernier qui détient un compte suivi par plus de 250.000 abonnés parle en son nom et répond aux questions des internautes à sa place. Sur le plan artistique, Raouiya a confié qu’elle est contente des retombées positives du public marocain sur son interprétation du personnage Fawzia dans la série « Kayna Dorouf ». L’artiste a expliqué dans une déclaration au magazine « Ralia » qu’elle ne s’attendait pas à une telle interaction positive avec son personnage dans la série.

Par ailleurs, Fatima Hernadi a pris part durant ce mois de Ramadan à la série Kninat. Cette série a atteint des taux d’audience élevés et comprend un certain nombre d’acteurs qualifiés et calibrés tels que Mohammed El Jem, Dounia Boutazout et Jamila El Haouni.