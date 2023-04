Prix de la volaille: les Marocains n’en peuvent plus

Les Marocains n’en peuvent plus. Après les viandes rouges et les légumes, les prix de la volaille poursuivent leur flambée, au grand dam des consommateurs. Après l’Aïd al-Fitr, le prix des viandes blanches n’a pas baissé et le kilo coûte plus de 25 dirhams dans plusieurs marchés du Royaume.

Cette hausse des prix a provoqué la colère indignée des Marocains qui ont appelé les responsables à intervenir. Surtout que plusieurs s’étaient rués sur la volaille après la hausse vertigineuse des prix de la viande rouge.

Par ailleurs, Khalid Rabti, le chargé de communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), a souligné que la hausse des prix de la volaille est due à la baisse de production face à la forte demande. Contacté par Le Site info, Rabti a aussi confirmé que cette hausse est causée par la flambée des coûts de la viande rouge, ce qui pousse les consommateurs à se ruer sur le poulet.

H.M.