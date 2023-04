Lalla Asmae préside une cérémonie à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

La princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae pour enfants sourds, a présidé, mercredi à l’Hôpital mère-enfant, Abderrahim Harouchi à Casablanca, la cérémonie de lancement du programme national de dépistage néonatal de la surdité.

Après avoir suivi une présentation sur le programme « NASMAA » et une présentation du programme national de dépistage néonatale de la surdité, la princesse a présidé la cérémonie de signature d’un protocole d’entente et de deux conventions.

Le protocole d’entente est relatif à la prévention et la prise en charge précoce de la surdité chez les nouveaux nés de la région Casablanca-Settat, tandis que les deux conventions sont relatives respectivement au soutien financier et administratif des projets à vocation internationale de la Fondation Lalla Asmae pour enfants sourds et au remboursement partiel des implants cochléaires par l’assurance maladie.

