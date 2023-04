Qui est Mohammed Berrid, nouvel inspecteur général des FAR ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Général de Division Mohammed Berrid, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales (FAR) a nommé Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, est né en 1955.

Lauréat de l’Académie Royale Militaire (Arme Blindée), le Général de Division Mohammed Berrid compte une riche expérience militaire d’environ 43 ans dans le domaine de la préparation des forces et de la formation, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR. Il est breveté du Collège Interarmées de Défense en France avec un Master en Défense Nationale. Le Général de Division Mohammed Berrid a occupé des postes de responsabilité sur le terrain, notamment aux 3ème et 4ème Régiments Royaux des Chars. Il a servi en tant qu’Officier d’Etat-Major dans le domaine de la formation et de l’emploi des forces, avant de diriger le 3ème Bureau de l’Etat-Major Général des FAR depuis 2014. Actuellement, le Général de Division Mohammed Berrid vient d’être nommé Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud.

Marié et père de quatre enfants, le Général de Division Mohammed Berrid est détenteur de plusieurs hautes décorations, dont la médaille d’ »Officier de l’Ordre du Trône », précise le communiqué.