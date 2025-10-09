La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,37% à 18.933,2 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,43% à 1.537,57 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,46% à 1.288,79 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,06% à 1.884,25 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,64%.

S.L.