Joe & The Juice s’installe au Maroc, une première en Afrique

Né à Copenhague en 2002 d’une idée simple mais audacieuse, combiner alimentation saine, cafés de spécialité et énergie urbaine, Joe & The Juice compte aujourd’hui plus de 450 adresses à travers le monde.

Pour sa première implantation en Afrique, la marque choisit le Maroc, et c’est Rabat qui accueille la première enseigne du continent, célébrant ainsi le 100ème point de vente en franchise, symbole d’un tournant historique pour Joe & The Juice.

Le Maroc : un choix stratégique pour la marque

Avec ce premier flagship, Joe & The Juice confirme son ambition : faire du Maroc son hub stratégique pour le continent.

Après Rabat, la marque prévoit de s’implanter à Casablanca, puis dans d’autres grandes villes du royaume. Réputée pour avoir réinventé les codes du coffee shop, Joe & The Juice propose une expérience globale, pensée pour répondre aux attentes locales : authenticité, convivialité et qualité premium. « Le choix du Maroc n’est pas un hasard. Nous voyons ici une génération ouverte sur le monde, passionnée par le bien-être, les expériences et la qualité. Notre ambition est de créer des espaces où énergie, design, convivialité se rencontrent – Un lieu qui va bien au-delà d’un

simple café ou d’un jus. C’est un moment historique : Joe & The Juice fait ses premiers pas en Afrique, et le Maroc ouvre la voie », précise Thomas Nørøxe, CEO de Joe & The Juice.

L’ART au cœur de l’expérience Joe & The Juice

Chez Joe & The Juice, chaque visite est un moment unique. L’expérience se vit à travers la musique, le design et une atmosphère positive. Pour son premier store à Rabat, l’enseigne invite l’art dans ses espaces. Une sélection d’œuvres signées par des artistes marocains de renom : Mous Lamrabat, Hassan Hajjaj, Karim Chater et Yassine Alaoui, confère une identité singulière où la créativité locale dialogue avec l’univers de la marque.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’expériences uniques

Cette alliance entre expression artistique et expérience lifestyle repose sur une conviction forte : la qualité avant tout.

Partout dans le monde, l’enseigne offre une expérience premium, fraîche et authentique. Une promesse universelle, désormais incarnée au Maroc.

Avec cette première ouverture, Joe & The Juice s’affirme comme une nouvelle destination pour celles et ceux en quête d’inspiration, d’énergie et de plaisir. Rabat marque ainsi le début d’une aventure qui redéfinit le mode de vie contemporain au Maroc… et au-delà.