La Bourse de Casablanca démarre sur une note positive ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré sur une note positive mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,5% à 19.179,82 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,52% à 1.560,64 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,4% à 1.306,17 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, augmentait de 1,13% à 1.910,46 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,4%.

S.L.