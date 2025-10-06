La FNACAM organise la 9ᵉ édition de sa Rencontre annuelle à Casablanca

La Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance du Maroc (FNACAM) organise la 9ᵉ édition de sa Rencontre annuelle, le 8 octobre 2025 à l’hôtel Hyatt Regency Casablanca, autour du thème : « Les assurances obligatoires & L’IA face à l’IA ».

Dans un contexte de réforme profonde du paysage assurantiel marocain, les assurances obligatoires s’imposent comme un levier stratégique de protection sociale. La généralisation progressive de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), le renforcement des assurances de responsabilité civile et les réflexions sur de nouvelles couvertures obligatoires redéfinissent le rôle, les marges et les missions des intermédiaires.

En parallèle, l’intelligence artificielle s’impose dans les usages, les outils et les attentes des assurés. Le jeu de mots « L’IA face à l’IA » traduit cette tension : l’Intermédiaire d’Assurance face à l’Intelligence Artificielle.

Une dimension internationale : le Liban invité d’Honneur

Cette année, le Liban sera mis à l’honneur, avec la participation de délégations professionnelles et d’experts libanais, ouvrant une perspective méditerranéenne enrichissante sur les enjeux communs du secteur.

A ce propos, M. Farid Bensaïd, Président de la FNACAM, a déclaré que « cette 9ᵉ édition est particulière car elle s’inscrit dans un moment de bascule pour notre profession.

D’un côté, les assurances obligatoires qui redessinent les équilibres du marché, notamment avec l’impact de la généralisation prochaine de l’AMO, qui fragilisera le chiffre d’affaires de nombreux intermédiaires.

De l’autre, l’intelligence artificielle (IA), face aux intermédiaires d’assurance (IA). Notre métier doit en effet se réinventer face à cette technologie d’automatisation des tâches.

Cette édition vise à ouvrir le débat et proposer des pistes concrètes pour que les agents et courtiers deviennent acteurs de cette transformation. »

Cérémonie d’ouverture

La rencontre sera inaugurée par :

M. Farid BENSAID – Président FNACAM

– Président FNACAM M. Abderrahim CHAFFAI – Président ACAPS

– Président ACAPS M. Mohamed Hassan BENSALAH – Président FMA

– Président FMA M. Talal OUNSI – Président LIBS (Liban)

Informations pratiques

Mercredi 8 octobre 2025 – 9h00

Hyatt Regency Casablanca