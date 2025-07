BLS et La Voie Express scellent un accord stratégique

Buildings Logistics & Services (BLS) et La Voie Express (LVE) annoncent la conclusion d’un accord stratégique majeur visant à constituer le premier acteur national couvrant l’ensemble de la chaîne logistique : freight forwarding, transit, transport, entreposage et messagerie du dernier kilomètre.

Dans ce cadre, BLS procédera à l’acquisition de 100% des parts détenues par Mohammed Talal et le fonds Afric Invest dans le capital de La Voie Express. Ce rapprochement renforcera la capacité de BLS à proposer des solutions logistiques parfaitement intégrées, avec une garantie de continuité et de qualité des services.

Mohammed Talal intégrera le conseil d’administration de BLS, apportant son expertise reconnue, garante d’une transition harmonieuse et bénéfique pour l’ensemble des clients et partenaires. Moncef BELKHAYAT souligne : « Cette alliance constitue une étape décisive dans notre ambition de bâtir un champion national de la logistique, capable de répondre aux enjeux actuels et futurs du marché marocain et au niveau régional. Cela nous permettra d’atteindre une taille critique pour accélérer notre développement, notamment en Afrique subsaharienne, en partenariat avec des acteurs locaux de référence. »

Pour sa part Mohammed TALAL déclare :« Cette intégration verticale offre un levier déterminant pour améliorer la compétitivité des opérateurs économiques marocains. En alignant nos expertises, nous créerons ainsi un opérateur logistique intégré respectant les standards internationaux, offrant des gains de compétitivité et de service essentiels à la croissance durable du secteur au service des clients.»

Ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique de consolidation positive pour la logistique au Maroc, renforçant l’offre nationale tout en accompagnant le développement économique et la compétitivité à l’échelle régionale. Il répond par ailleurs aux objectifs de la Stratégie Nationale de Développement de la Compétitivité Logistique, soutenue activement par l’État portée par l’AMDL et par les opérateurs privés. »

Lors de cette transaction, la Voie Express et Afric Invest ont été conseillés par Me Hatim Boukhriss et Fidal Africa (Conseil Juridique) , Khalil AZZOUZI (Banque d’Affaires CAPSTRAT) et Mehdi Alami (Banque d’Affaires ECOVIS ADVISORY). De son côté, BLS a été accompagnée par le cabinet de Maître Ali Filali et conseillé par Deloitte & Touch représenté par Julien Leyrit.

A noter que cette opération reste soumise à l’approbation du Conseil de la Concurrence, dans le respect total des règles visant à garantir un marché concurrentiel et bénéfique à tous les acteurs.

À propos de BLS

Fondée en 2011, Buildings & Logistic Services (BLS) est une filiale du groupe H&S Invest Holding, partenaire des fonds d’investissement STOA et IFC (membre du Groupe de la Banque Mondiale).

Acteur incontournable du secteur, BLS se positionne comme un « Full Logistic Service Provider », proposant des solutions sur mesure et intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne logistique.

Présente dans 12 villes marocaines, BLS gère 500 000 m² d’actifs et dispose d’une capacité de 250 000 positions palettes, avec des implantations stratégiques à Casablanca, Mohammedia, Salé, Agadir, Tanger, Fès, Meknès, Kénitra, Tétouan, Oujda, Nador

Buildings & Logistic Services intervient dans cinq métiers clés :

Entreposage & logistique contractuelle (3PL)

Transport & distribution

Fret & transit

Copacking & valorisation de produits

Asset management logistique

Animée par une démarche responsable et durable, BLS allie performance logistique, respect de l’environnement et valorisation de ses collaborateurs, tout en faisant de l’innovation et de l’excellence opérationnelle les piliers de son développement.

À propos de La Voie EXPRESS

Fondée en 1997, La Voie EXPRESS est une entreprise spécialisée dans les métiers de la Messagerie, de la Logistique (3PL), et du Transport. Pendant plus de 25 ans, elle a su s’imposer sur les marchés de la Logistique et de la Messagerie. En gagnant la confiance de nombreuses multinationales et entreprises nationales. L’entreprise a connu pour actionnaire la famille TALAL et le Fonds d’Investissement AFRIC Invest.

La Voie EXPRESS est présente physiquement en messagerie au travers de ces 18 hubs de distributions implantées dans les grandes villes au Maroc. Ce qui permet de livrer quotidiennement plus de 124 destinations (villes et villages) sous 24h. Aussi, ses 3 plateformes logistiques de Casablanca, Rabat et Tanger, certifié ONSSA, permettent de gérer les opérations logistiques de ses clients. La Voie EXPRESS opère également en gestion logistique « In Situ » dans les entrepôts de ses clients.

L’expertise de La Voie EXPRESS s’est vue confortée par l’obtention depuis plusieurs années des certifications AFNOR ISO 9001, ISO 27000, ISO 14000 et Certification calcul empreinte carbone.