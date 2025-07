Cap Towers: la nouvelle destination résidentielle, business et lifestyle de Tanger

Le lancement officiel de Cap Towers marque l’arrivée d’un projet immobilier d’exception qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement du Royaume, à l’aube de l’organisation d’événements mondiaux majeurs.

Idéalement situé sur la corniche de Tanger, à quelques pas du centre-ville et de la Kasbah historique, Cap Towers bénéficie d’un emplacement privilégié avec une vue imprenable sur la Méditerranée.

Entre deux monuments historiques et emblématiques de la ville, l’immeuble Arbapro et la Villa Welcome, Cap Towers s’inscrit dans un cadre à la fois prestigieux et chargé d’histoire. Il redéfinit les standards du luxe urbain en alliant emplacement stratégique, raffinement architectural et ouverture sur la mer.

Visible depuis la ville espagnole de Tarifa, le projet Cap Towers est à l’image d’un Maroc dynamique, moderne et tourné vers le futur. Cap Towers se veut ainsi le pont entre l’Afrique et l’Europe.

Cap Towers s’est engagé à réaménager un bâtiment existant en un centre dédié à l’épanouissement artistique, l’École Oued El Makhazine, dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’Académie de l’Éducation et de la Formation de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, représentée par la direction provinciale de l’éducation nationale, du préscolaire et du sport, ainsi que, la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et la société immobilière Sakifa. Ce partenariat traduit la volonté du projet de contribuer activement à la vie locale et de s’intégrer durablement et de manière responsable à son environnement.

Symbole d’une nouvelle ère pour la ville, Cap Towers s’impose comme le futur emblème de la corniche de Tanger.

Développé par la société Sakifa, fruit de l’alliance entre deux promoteurs de renom – MANAFIE et AMANAH – Cap Towers a été conçu par le cabinet d’architecture japonais Atelier MORF en collaboration avec le cabinet marocain MADE ARCHITECTURE, pour faire de ce projet un repère architectural d’envergure à rayonnement international.

Ce projet immobilier mixte comprend des tours résidentielles et une tour à usage de bureaux, ainsi qu’une esplanade centrale animée abritant une offre commerciale premium : shopping, restauration et espaces de vie, faisant de Cap Towers la nouvelle destination lifestyle de Tanger.

Pensé à la fois pour les résidents permanents et les investisseurs, Cap Towers répond à une demande croissante en résidence principale prestigieuse.

Le projet Cap Towers sera réalisé en plusieurs phases. La première tour, actuellement en construction, propose une large gamme d’appartements aux typologies variées : F3, F4, lofts, duplex et penthouses. Elle marque le lancement d’un projet d’envergure au cœur de Tanger.

La commercialisation de ce projet ambitieux est confiée à Injaz Solutions, société leader du conseil et de la vente immobilière au Maroc.