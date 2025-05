Literie haut de gamme : FLEX ouvre son 1er showroom au Maroc

Flex Bedding Group s’installe en Afrique à travers un 1 er showroom FLEX à Casablanca.

showroom FLEX à Casablanca. + de 8000 références FLEX pour accompagner les secteurs hôteliers et résidentiels.

Un service de conseil à forte valeur ajoutée vient renforcer l’offre professionnelle FLEX.

Après une présence confirmée en Europe, en Amérique et en Asie, Flex Bedding Group, leader mondial de literie, étend sa présence à travers FLEX sa marque espagnole phare au continent africain et s’installe à Casablanca, signant ainsi son entrée officielle sur le marché national.

Avec un premier Showroom à Casablanca, FLEX souhaite accompagner la forte dynamique de croissance que connaissent les secteurs résidentiel et hôtelier marocains, portée par des événements majeurs, en l’occurrence la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. FLEX ambitionne ainsi de contribuer activement à cette dynamique, en apportant des solutions qualitatives conçues par une marque centenaire et pionnière.

« A FLEX, nous croyons fermement que le sommeil est un levier essentiel pour le bien-être. C’est pourquoi nos produits sont conçus pour répondre à un besoin fondamental de confort qui impacte la qualité du sommeil et ainsi la qualité de vie« , déclare d’emblée Lamia Lahlou, General Manager de FLEX Maroc. « La gamme Flex est très large et permet de répondre aux différents besoins de sommeil quelque soient les spécificités des corps. D’ailleurs, une de nos valeurs ajoutées n’est autre que notre service conseil qui accompagne les professionnels et particuliers pour leur offrir les réponses les plus pointues et les plus adaptées à leurs besoins. », poursuit Nabil Benabdeljalil, CEO de FLEX Maroc.

En effet, ce sont plus de 600 références qui agrémentent le showroom casablancais depuis la literie et jusqu’aux accessoires du sommeil, en passant par des produits offrant des innovations technologiques exclusives comme le ressort Multiélastique® et le Micro Pocket Premium ou encore la technologie Dreamprotect®, la DOUBLE SS (Soft Sense), le Commodo+® et le Tack & Jump.

En outre, les produits FLEX sont conformes aux standards européens les plus exigeants et sont conçus avec des matériaux respectant la durabilité et ayant un faible impact environnemental. Ce n’est pas tout, Flex propose une gamme 100 % éco-responsable qui associe confort, innovation et respect de la planète.

FLEX, un partenaire de confiance des professionnels

Fondée en 1912 en Espagne, FLEX est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la literie. Avec plus de 850 000 matelas fabriqués chaque année et une présence dans plus de 60 pays, le groupe s’est imposé comme un partenaire de confiance des plus grandes chaines hôtelières internationales, dont le Sheraton, le Marriott ou encore Le Méridien. La marque équipe également des prescripteurs de renom, des architectes d’intérieur et des cliniques spécialisées dans le confort et le sommeil en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Son positionnement B2B solide repose sur la qualité de ses produits, reconnus pour leur confort, leur robustesse et leur élégance mais aussi et surtout sur la réactivité exceptionnelle de ses chargés de clientèle à travers le monde, nous explique Mr Mario SILVA, Directeur hôtellerie & Export Monde du groupe.

À propos de FLEX Maroc

FLEX Maroc est le distributeur exclusif de la marque européenne de literie FLEX sur le territoire marocain, l’Afrique Subsaharienne et la région Mena.

FLEX est membre de FLEX Bedding Group, leader mondial en literie premium et accessoires de sommeil, implanté dans plus de 60 pays.

La marque conçoit, fabrique et distribue des produits conçus pour répondre aux plus hauts standards en matière de durabilité, d’adaptabilité morphologique, et de confort. Son offre repose sur un savoir-faire centenaire, une innovation continue et une exigence constante en matière de durabilité et de performance et s’adresse à la fois aux professionnels du confort et aux particuliers.

📍 Showroom : 4, Rue Abou Al Hanaa Ferme Bretonne. Casablanca

📞 05 22 36 88 75 / 07 66 62 74 19

https://www.instagram.com/flex_maroc/

https://www.facebook.com/Flex.ma

https://www.linkedin.com/company/flex-maroc/

https://www.youtube.com/@flex_maroc

À propos de Flex Bedding Group

Acteur majeur de l’industrie du repos, Flex Bedding Group est l’un des 10 premiers fabricants de literie au monde. Fondé en 1912 à Saragosse (Espagne) et basé aujourd’hui à Madrid, le groupe s’est développé à l’international tout en conservant son caractère familial, avec 81% du capital détenu par la famille Beteré. Avec un chiffre d’affaires de 341 millions d’euros, Flex Bedding Group produit plus de 850 000 matelas par an dans ses 11 usines réparties dans 7 pays. Le groupe emploie près de 1 900 collaborateurs et est présent dans plus de 60 pays à travers le monde. Il regroupe des marques emblématiques telles que Vispring, E.S. Kluft, Marshall Mattress et And So to Bed, avec des unités de production en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Son expertise s’étend de la fabrication de matelas et sommiers à la production d’accessoires de sommeil, avec une attention particulière portée à l’innovation et à la qualité.