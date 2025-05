Alpine A390 : le premier SUV 100 % électrique de la marque se dévoile

Une obsession a présidé à la création de l’Alpine A390 : le plaisir de conduite. Le tout nouveau sport fastback signé Alpine prend à son compte l’ADN de la marque et la conduite exaltante de l’A110, la polyvalence en plus. Une définition résumée ainsi : une voiture de sport dans un costume (a racing car in a suit). Pour offrir le meilleur de la propulsion électrique, les ingénieurs et metteurs au point d’Alpine ont créé un ensemble de trois moteurs électriques (un à l’avant et deux à l’arrière) constituant une transmission intégrale AWD (une première chez Alpine) et autorisant le développement du système Alpine Active Torque Vectoring*, au service du dynamisme, de la sécurité et de l’agilité. Une sophistication habituellement réservée aux segments supérieurs. Ici, plus encore que les performances pures, les sensations au volant sont la priorité. Et l’A390 est pensée pour délivrer ses prestations sans s’essouffler dans les conditions les plus exigeantes, lors de montées de cols de montagne ou même, sur circuit.

L’A390 est le deuxième modèle du Dream Garage Alpine, après l’A290 et avant la future A110 elle aussi 100 % électrique. Elle permettra d’élargir la clientèle de la marque en conquérant de nouveaux acheteurs et pourra s’adresser à une clientèle professionnelle. Sa plateforme électrique issue d’Ampere ainsi que les services d’énergie pour optimiser la recharge à domicile dont Mobilize Power, la charge bidirectionnelle V2G (en France), l’inscrivent dans un écosystème électrique complet pour offrir une expérience optimale.

L’A390 est conçue et fabriquée en France, dans l’usine historique de la marque à Dieppe, qui se transforme dans un passage de relais entre histoire et futur, tant par l’électrification que par les volumes de production. Ses moteurs sont fabriqués dans la Manufacture de Cléon, tandis que ses batteries hautes performances Verkor emploient des cellules et des modules produits à Dunkerque et sont assemblées à Douai. Une véritable Alpine tricolore jusqu’au bout de ses pneus exclusifs fournis par Michelin et son système audio signé Devialet.

Citation :

Philippe Krief, CEO Alpine

*répartition active de couple

Le design d’une voiture de sport en costume

Sous la forme d’un sport fastback élégant et à la forte personnalité, l’A390 conjugue la fluidité et la sportivité de ses lignes iconiques avec une habitabilité accueillante pour ses 5 passagers. Elle affiche des dimensions généreuses, inédites pour une Alpine, tout en restant maîtrisées : 4,615 x 1,885 x 1,532 m.

À distance comme lorsqu’on s’en approche, l’A390 révèle tout son ADN 100 % Alpine. Ses proportions de coupé se profilent à 110 m de distance avec sa lunette arrière en forme de visière de casque et des surfaces vitrées contenues contribuant à donner une impression de compacité. Puis dans un deuxième niveau de lecture à 110 cm, la ligne sculptée animant les portes arrière aux poignées intégrées se révèlent, tout comme la précision dans le travail des épaules de la ligne de caisse, des reflets et des volumes ou encore, la lame du capot laissant passer l’air pour canaliser les flux aérodynamiques. À 110 mm chaque détail se laisse admirer, à l’image des boucliers avant avec des motifs en triangle inspirés des montagnes, intégrant des ouvertures créant des rideaux d’air. D’autres éléments se retrouvent dans sa signature lumineuse unique. Elle est formée à l’avant d’une nuée de triangles illuminés appelée « Cosmic Dust », évoquant l’image d’une comète transperçant l’atmosphère. Ils s’animent dans une séquence de bienvenue lorsque le conducteur s’approche de son véhicule. Une projection du logo Alpine entouré de flocons est aussi dirigée latéralement au niveau du sol.

À l’arrière, des triangles fragmentés encadrent un logo Alpine en toutes lettres rétro-éclairé. Enfin, les fines barres lumineuses à l’avant et à l’arrière, qui semblent fendre l’air comme une lame, évoquent la légèreté. Chaque détail est pensé, jusqu’au logo latéral A de Alpine, dont la flèche est toujours dirigée vers l’avant ou la possibilité d’avoir un drapeau tricolore sur le pilier C, comme l’A110.

Parmi les grands contributeurs de l’autonomie électrique, l’aérodynamique est soignée dans chaque détail, de la spectaculaire lame du capot sculpté à la jupe arrière. La forme suit la fonction, avec une chute de pavillon selon un angle de 17°, des “flaps” au niveau des roues arrière, des passages d’air guidé au niveau des roues et un angle de 8° pour le diffuseur, inspirés des prototypes Le Mans Daytona h. Un discret spoiler peint en noir intégré à la base de la lunette arrière conclut la liste des éléments aérodynamiques à l’arrière de ce sport fastback. De quoi parfaitement concilier fluidité aéroynamique et élégance. Enfin, un petit easter egg est glissé dans un coin du pare-brise : la silhouette légendaire de l’Alpine A110.

Six teintes de caisse sont au programme : Noir Profond, Bleu Abysse, Bleu Alpine Vision, Argent Mercure, Blanc Topaze, Gris tonnerre mat (Atelier 2025). Le pavillon peut, selon les cas, être peint couleur caisse ou noir en contraste. Les bas de caisse et passages de roues sont peints en noir brillant. Selon la finition, l’A390 reçoit des jantes exclusives au style aérodynamique inspiré des courses d’endurance Cristal diamantées noir brillant en 20’’ et noir mat Atelier 2025. En 21’’, il s’agit d’une réinterprétation du style alpin en étoile de neige Snowflake, avec plusieurs finitions possibles : forgées diamantées noir brillant (GTS) ou forgées noir mat (Atelier 2025).

Citation :

Antony Villain, Directeur Design Alpine

“Avant même l’expression stylistique, on perçoit de loin les proportions de l’A390 avec son profil d’inspiration A110. Elle offre une silhouette unique, expression du comportement dynamique de notre sport fastback. Elle reprend en série de nombreux éléments de notre show-car A390_β et sa signature lumineuse est directement inspirée par le concept Alpine Alpenglow et l’Hypercar A424 engagée en Championnat WEC.”

Encadré :

Le show-car A390_β de 2024

Présenté au Mondial de Paris 2024, le show-car A390_β dévoilait 85 % du design final de l’Alpine A390. Les proportions, la silhouette, la signature lumineuse étaient un avant-goût très proche de ce qu’est devenue la version de série de l’A390. Pour ce show-car, la part belle a été donnée à toute une palette de matériaux innovants pour des éléments réalisés sur mesure rappelant des thèmes minéraux, comme le carbone ou l’impression 3D. Une exécution particulièrement spectaculaire dans son habitacle largement dévoilé à travers de vastes portes antagonistes.

Design intérieur : un cocon sportif pour 5

En se plongeant dans l’ambiance intérieure de l’A390, on découvre un univers dédié à la sportivité donnant un soin tout particulier au confort et à la qualité perçue, avec le gainage de la planche de bord, de la console centrale et des contre-portes, ainsi qu’une ambiance lumineuse sophistiquée. On y retrouve un thème coloré bleu dans la lignée de l’Alpine A290.

Le poste de conduite est orienté vers le conducteur, qui trouve face à lui des écrans haute définition de 12,3 et 12 pouces aux graphismes le plongeant dans l’univers Alpine. Les commandes physiques de climatisation permettent d’intervenir sur leurs réglages sans quitter la route des yeux. Le volant sport, chauffant, est gainé de cuir Nappa bleu et comprend un méplat et un point milieu. Il intègre les commandes des modes de conduite, des aides à la conduite, du téléphone, de l’assistant vocal et du mode d’affichage de l’écran d’instrumentation. Deux boutons colorés spécifiques en aluminium, inspirés du monde de la Formule 1, commandent le niveau de régénération (bouton rotatif bleu RCH pour Recharge) jusqu’au mode One Pedal et le boost utilisable pour les dépassements et le launch control (bouton rouge OV pour Overtake). Un commodo spécifique est dédié aux commandes audio.

La console centrale haute inspirée du design iconique de l’A110 intègre les commandes de transmission RND caractéristiques des Alpine, mises en valeur par deux ailes personnalisables. L’A390 reçoit des sièges sport Alpine Sport Seat à réglages électriques et chauffants assurant maintien et confort, constitués de différents revêtements dont un en microfibre signé Alcantara, typique de voitures de sport. Ils reçoivent un logo A fléché dans leur partie supérieure. En haut de gamme, l’A390 est équipée de sièges baquets en cuir Nappa bleu et gris Alpine Sport Seat by Sabelt® qui peuvent recevoir dans leur partie arrière des inserts en carbone sergé ou forgé en option, assortis à des applications sur la planche de bord.

Les matériaux et finitions sont particulièrement soignés jusque dans les moindres détails, avec des grilles de haut-parleurs Devialet en aluminium, un ciel de toit en microfibre en option et de nombreuses possibilités de personnalisation Atelier Alpine (couleur des étriers de freins, sièges, jantes…).

Les 5 portes de l’Alpine A390 offrent un accès facile et à l’arrière, les deux passagers latéraux bénéficient d’un maintien précieux en cas de conduite plus sportive. Enfin, l’A390 offre un vaste volume de coffre de 532 l encore plus modulable avec en accessoire, un double plancher.

Le savoir-faire Alpine appliqué à la plateforme du groupe

Concilier confort et agilité typique d’une Alpine dans un format de segment C : le cahier des charges des ingénieurs de développement de l’A390 a conduit à une transformation en profondeur de la plateforme AmpR Medium dans l’optique de proposer une dynamique de premier ordre pour ce sport fastback. Le positionnement de ses dimensions se retrouve dans son nom qui, dans la nomenclature d’Alpine associe un A suivi de trois chiffres : ici le 3 fait référence à la taille du véhicule et le 90, aux véhicules à usage polyvalent et quotidien de la marque. Dans une longueur contenue à 4,615 m, elle allie des voies élargies pour la stabilité, des triangles de suspension en aluminium forgé exclusifs et un empattement court de seulement 2,708 m au service de l’agilité. Son centre de gravité bas et sa répartition de la masse idéale avec 49 % à l’avant et 51 % à l’arrière sont des données de base idéales pour procurer un comportement des plus équilibrés et joueur à l’envi. L’architecture de type skateboard et le moteur avant de taille réduite permettent de compacter la partie frontale. Un berceau spécifique en aluminium fabriqué en France accueille les deux moteurs arrière, une configuration qui a pour avantage de permettre d’abaisser le plancher du coffre et maximiser le volume d’emport.

La traction intégrale, permise par ses trois moteurs, offre à l’A390 une motricité exemplaire quelles que soient les conditions d’adhérence. De quoi assurer des performances de premier plan avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 s pour la version GTS forte d’une puissance totale de 470 ch et de jusqu’à 808 Nm de couple ! Une accélération égale à celle de l’Alpine A110 R. Les deux moteurs arrière permettent de mettre en place l’action de l’Alpine Active Torque Vectoring qui intervient de manière prépondérante dans la dynamique de conduite de l’A390 (voir chapitre suivant).

Les réglages du châssis sont pensés pour reproduire au plus près les sensations d’agilité, de légèreté et de stabilité permises par l’A110, référence absolue de la gamme Alpine. Un cahier des charges ambitieux pour offrir un comportement à la fois joueur et maîtrisable à ce sport fastback. L’A390 reçoit des suspensions dédiées avec butées hydrauliques pour proposer le meilleur compromis confort/comportement. Parmi les choix techniques des ingénieurs de développement d’Alpine, la démultiplication très courte de la direction permet des angles au volant très limités, au bénéfice de sensations de pilotage très directes. La sensation au freinage a également fait l’objet d’une attention toute particulière pour donner un dosage facilité quelles que soient les conditions de conduite. Le ressenti en freinage dégressif comme l’endurance et la puissance de freinage sont en adéquation avec les hautes performances de l’A390. Elle reçoit des disques de 365 mm avec des étriers à 6 pistons, une première chez Alpine.

Les toutes dernières générations d’aides à la conduite (ADAS) sont embarquées dans l’A390, avec un affichage au tableau de bord montrant l’environnement de la voiture de manière réaliste. Les aides classiques sont complétées par des nouveautés telles que le système de surveillance d’attention du conducteur avec arrêt d’urgence progressif, le freinage automatique d’urgence étendu de la marche avant à la marche arrière, la correction de trajectoire complétant les aides latérales et, en phase de parking, la sortie des occupants désormais sécurisée.

Le bouton My Safety, situé à gauche du volant, permet au conducteur en un simple geste de sélectionner ses préférences de réglage d’ADAS, en choisissant leur mise en route ou leur arrêt, leur niveau d’intervention et la présence d’alertes sonores. Enfin, l’A390 propose de série le régulateur de vitesse adaptatif avec stop & go et (selon version) une fonction permettant de se décentrer dans la voie pour laisser passer, par exemple, des deux-roues.

Citation :

Sovany Ang, VP Performance produit

“Pour A390, nous avons placé la barre très haut concernant les performances. Nos ingénieurs et pilotes essayeurs ont développé les innovations permettant de relever ce défi technologique pour atteindre les performances dignes d’une A110, tout en assurant la sécurité et le confort d’un fastback polyvalent électrique. Combiné à son design unique, nous sommes très fiers du résultat obtenu: une nouvelle Alpine aussi innovante que fidèle à l’âme de la marque. Rendez-vous au prochain virage!”

Encadré :

A390 : Alpine investit dans un écosystème industriel français

L’Alpine A390 est assemblée à la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé dans l’usine historique d’Alpine. Le site a été transformé pour accueillir la fabrication du tout nouveau véhicule électrique Alpine A390. La chaîne de fabrication a été adaptée et modernisée, les flux logistiques ont été revus avec la création d’un parking de livraison attenant au site ainsi qu’un projet de magasin logistique avancé à quelques kilomètres.

A390 bénéficie de l’ensemble de l’écosystème Ampere lancé par Renault Group en 2023 pour les véhicules électriques de ses marques sur les différents marchés. Les moteurs électriques sont en provenance de la Manufacture Ampere de Cléon. Les batteries hautes performances Verkor emploient des modules produits à Dunkerque et sont assemblées à la Manufacture Ampere Electricity de Douai. Enfin le châssis a été conçu et fabriqué sur le site Renault Group du Mans.

Citation :

Anne-Catherine Basset, directrice industrielle de la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé

“C’est une grande fierté pour les équipes de voir aujourd’hui le lancement d’Alpine A390 qui marque l’aboutissement de deux années de transformation du site. Au-delà des transformations techniques, plus de 10 000 heures de formation ont été réalisées pour adapter les compétences et fournir les habilitations nécessaires à l’assemblage de véhicules électriques. L’arrivée de 80 nouveaux collaborateurs de tous profils, d’opérateurs à cadres, porte le nombre de salariés à 377 aujourd’hui, tous passionnés de la marque.”

Encadré :

Des pneus spécifiques Michelin pour l’A390

La collaboration entre Michelin et Alpine est une longue histoire initiée en 2012. Toutes les montes pneumatiques de l’Alpine A390 sont signées Michelin et font l’objet d’un marquage spécifique (A39). En effet, les gommes ont été co-développées avec le manufacturier français pour offrir les meilleures prestations d’adhérence et d’autonomie. Des références parfaitement adaptées aux épures de suspension et au comportement de l’A390, ce qui permet de conserver exactement ces prestations en changeant de pneus au cours de la vie de la voiture.

Le Michelin Pilot Sport EV proposé en 20’’ (version GT : 245/45 R 20) est un pneu été sportif à l’efficience énergétique optimisée, capable d’associer adhérence, longévité et autonomie.

Le Michelin Pilot Sport 4S proposé en 21’’ (version GTS : 245/40 ZR 21) est le pneu été le plus sportif, conçu pour exploiter tout le potentiel des performances de l’A390 sur sol sec comme mouillé.

Le Michelin Cross Climate 3 Sport proposé en 20’’ (245/45 R 20) est un pneu toutes saisons offrant un haut niveau d’adhérence pour affronter les conditions les plus variées notamment par temps froid, humide et sur sols mouillés ou enneigés.

Motorisations : performance et répartition active de couple

L’Alpine A390 adopte une architecture originale avec trois moteurs, lui offrant une traction intégrale avec une typologie proche de l’esprit d’une propulsion : un moteur avant à rotor bobiné et à l’arrière, deux moteurs synchrones à aimants permanents entièrement spécifiques, chacun dédié à une roue. Ces derniers permettent l’action de l’Alpine Active Torque Vectoring, solution brevetée unique et fruit d’un immense travail de mise au point de la part des pilotes d’essais et des ingénieurs Alpine. Ces moteurs sont tous trois fabriqués dans la manufacture Ampere de Cléon.

L’Alpine A390 est proposée en deux versions, correspondant à deux puissances :

– La GT développe un total de 400 ch, accélère en 4,8 s de 0 à 100 km/h et atteint une vitesse maximale de 200 km/h.

– La GTS développe un total de 470 ch et jusqu’à 808 Nm de couple maximal, accélère en 3,9 s de 0 à 100 km/h et atteint une vitesse maximale de 220 km/h.

Les performances de premier plan de l’A390 sont pensées pour être facilement répétées, sans pertes de puissance y compris lorsque la batterie est en partie déchargée. Un préconditionnement manuel de la batterie à activer depuis l’écran central est aussi possible pour obtenir des performances maximum en vue d’un usage sportif intense, ou pour en abaisser la température après des tours de circuit par exemple.

La recette magique de l’Alpine Active Torque Vectoring

Citation :

Robert Bonetto, VP Projets Ingénierie Alpine

“Le fil conducteur du développement de la dynamique de l’A390 a été de la rendre aussi rapide et agile que l’A110. Pour y parvenir, il fallait gommer l’impact de la masse induit par la batterie avec une solution technique pour favoriser la légèreté perçue. La conception avec 3 moteurs et l’Alpine Active Torque Vectoring a permis de jouer entre les moteurs pour gérer le couple entre le train avant et le train arrière ainsi que sur la roue extérieure pour agir sur l’équilibre, passer de sous-vireur à neutre, voire sur-vireur et agir ainsi sur le comportement.”

Les deux moteurs arrière offrent un contrôle indépendant de chaque roue, ce qui permet la mise en œuvre de l’Alpine Active Torque Vectoring. Ce système de variation active de couple repose sur une différence d’efforts longitudinaux entre les deux roues du même essieu arrière, notamment en donnant plus de couple à l’extérieur : il en résulte un couple de lacet naturel autour de l’axe vertical du véhicule. Résultat, cela permet de rajouter un dynamisme et une agilité hors pair, gommant partiellement l’inertie liée à la taille et au poids de ce véhicule de plus grand gabarit.

Plus précisément, il génère une différentiation de la répartition du couple aux roues arrière en fonction de l’angle au volant, de la vitesse du véhicule, corrigeant l’écart de glissement de la roue droite par rapport à la roue gauche et ajustant le couple aux roues arrière droite et gauche afin de corriger la moindre tendance sous-vireuse ou survireuse du véhicule. Cette différentiation est effective en phase de prise de gaz, en virage et en ligne droite. L’Alpine Active Torque Vectoring agit de manière ultra-réactive, de l’ordre du millième de seconde.

La clé est la répartition du couple entre les 3 moteurs : global avant/arrière, puis arrière gauche/arrière droite. Elle permet à la fois de repousser les limites en virages en délivrant une sensation de légèreté étonnante, de faire office de différentiel arrière, et d’augmenter la motricité ainsi que la stabilité en ligne droite, en cas d’adhérence dissymétrique par exemple. Ce système permet ainsi d’atteindre à la fois une sportivité de très haut niveau, mais aussi une sécurité “génétique” et une facilité de contrôle très importante.

Le travail dynamique de l’Alpine Active Torque Vectoring est complété par la gestion en amont du couple Alpine Torque Pre-Control, comme sur l’A290, pour garantir la motricité avec le couple ultra-généreux de l’A390, jusqu’à 808 Nm. Cinq modes de conduite sont à choisir depuis le bouton dédié au volant : Save, Normal, Sport, Perso et un nouveau mode Track. Les modes Normal, Sport et Track incluent des réglages d’Alpine Active Torque Vectoring, ESC (Electronic Stability Control) et contrôle de traction différents. Il est possible aussi de désactiver totalement le contrôle électronique de la stabilité ESC via un bouton dédié sur la planche de bord.

Une expérience de conduite hors du commun

Citation :

Laurent Hurgon, pilote-metteur au point Alpine

“Grâce à l’Alpine Active Torque Vectoring permis par les trois moteurs de l’A390, son comportement dynamique et les sensations au volant sont très naturels avec un excellent feeling homme-machine : la voiture est sensible aux transferts de charge et permet des dérives sans contre-braquage. Les pneus spécifiques développés avec Michelin contribuent aussi fortement à l’harmonie de l’ensemble. Résultat, un véritable plaisir de conduite sportif en mode 100 % électrique.”

Les sensations de conduite ont été voulues très naturelles et accessibles à tous, avec une grande dosabilité à la pédale, une direction directe avec un excellent ressenti et un freinage sans transition perceptible entre freinage régénératif et par friction. Selon le mode de conduite choisi, l’A390 sera complice de toutes les humeurs, de la conduite la plus confortable à un pilotage plus engagé. Particulièrement agréable en milieu urbain, la conduite à une pédale jusqu’à l’arrêt complet est également proposée.

Une fonction Overtake commandée au volant depuis un bouton physique de couleur rouge (nommé OV) délivre un surcroît de puissance le temps de l’appui, et jusqu’à une durée de 10 secondes. Un temps de recharge de 30 secondes est nécessaire avant de pouvoir l’utiliser de nouveau pleinement. Cependant, après 15 secondes, il est possible d’appeler un nouveau boost qui durera 5 secondes. Cette fonction, issue du sport automobile et du monde du gaming, a fait l’objet d’un dépôt de brevet. Lors de la délivrance de ce surcroît d’énergie, l’écran d’instrumentation affiche une animation symbolisant la vitesse et une visualisation de la réserve de temps restant, tandis qu’une animation dynamique apparaît dans l’écran central d’Alpine Telemetrics.

L’A390 propose une fonction launch control. Elle permet d’obtenir la meilleure accélération possible, départ arrêté, et se déclenche avec une procédure très simple : en mode Sport, placer les pieds sur les deux pédales et appuyer sur la commande Overtake au volant, puis relâcher le frein. Lors de l’accélération qui en résulte, une spectaculaire animation spécifique est implémentée dans l’écran d’instrumentation, accompagnée d’un son spécifique.

La puissance de régénération est réglable sur quatre niveaux depuis le volant avec un bouton physique de couleur bleue marqué RCH (pour Recharge), inspiré du design des volants de Formule 1. Tandis que la première position laisse la voiture en roue libre complète, le niveau 1 correspond à un frein moteur proche de celui que l’on trouve dans l’A110, et les niveaux 2 et 3 augmentent progressivement le niveau de freinage régénératif, permettant au conducteur de choisir le mode de régénération adapté à ses goûts, à son style de conduite ou aux conditions de roulage. Le niveau 5 correspond au mode One Pedal.

En l’absence de bruit moteur perceptible, la mise en œuvre d’un retour sonore accompagnant la conduite est cruciale. En donnant une information directe au conducteur sur la sollicitation de la mécanique en lien avec le couple déployé par chacun des 3 moteurs, l’Alpine Drive Sound permet de renforcer les sensations. Deux sonorités Alpine Drive Sound avec des fréquences et avec des intensités différentes ont été créées pour améliorer l’expérience et la réactivité au volant. Elles sont le fruit du travail des équipes d’Alpine avec des acousticiens et des musiciens, sur la base de mesures vibro-acoustiques des sons générés par la motorisation électrique.

La plus intense des deux sonorités, nommée Sport, est plus chargée en basses fréquences pour accompagner les pics de couple et offrir plus de caractère, rappelant les sensations sonores que l’on peut ressentir au volant de l’A110, mais sans chercher à imiter son moteur thermique. La seconde sonorité appelée Daily est plus légère, lissée, pensée pour accompagner la conduite au quotidien. Dans les deux cas, deux niveaux de restitution dans l’habitacle via le système audio spécialement étudié pour l’A390 sont possibles, et elles peuvent aussi être entièrement coupées. Des sonorités spécifiques accompagnent aussi l’action du launch control et du boost. La philosophie d’Alpine est toujours d’offrir un feedback franc, simplement mis en place pour augmenter l’expérience de conduite ou de pilotage.

Enfin, le système d’avertissement acoustique extérieur, ou AVAS (Acoustic Vehicle Alert System), obligatoire jusqu’à 30 km/h pour prévenir les piétons de l’arrivée d’un véhicule électrique, est lui aussi conçu avec un son Alpine unique ou un son plus neutre, au choix.

Une batterie hautes performances inédite

L’Alpine A390 inaugure une batterie avec une chimie hautes performances made in France (cellules et modules) spécifiquement développée pour Alpine par le spécialiste français Verkor : une première ! Le cahier des charges pour le développement de cette batterie était particulièrement exigeant. Il lui fallait garantir une puissance en décharge maximisée pour la traction (jusqu’à 1 200 A en décharge pour pouvoir alimenter les 3 moteurs et délivrer leurs 345 kW). Elle devait aussi permettre de reproduire plusieurs fois à la suite ces mêmes prestations, qui restent toujours au même niveau au fur et à mesure que la batterie se vide (jusqu’à 30 % de SOC). Pour cela, Verkor a repensé toute l’architecture de sa batterie 400 V avec un système de refroidissement spécifiquement dimensionné (notamment grâce à un débit d’eau plus important) et une chimie NMC à haute quantité de nickel et haute densité énergétique.

Grâce à sa batterie offrant une capacité généreuse de 89 kWh utiles, l’A390 offre une autonomie jusqu’à 555 km (cycle WLTP, sous réserve d’homologation) avec des roues de 20’’ et jusqu’à 520 km (cycle WLTP, sous réserve d’homologation) avec des roues de 21’’. Une pompe à chaleur est incluse dès le premier niveau de finition, permettant d’optimiser la température de l’habitacle et de préserver l’autonomie.

La recharge rapide DC peut atteindre 190 kW mais, plus que la puissance pic, c’est la capacité de maintenir une puissance élevée de charge pendant longtemps qui prime, demandant beaucoup d’intelligence dans la gestion de la recharge. C’est ce que réussit la batterie de l’A390 avec une excellente puissance de charge moyenne. Cela lui permet de proposer une recharge en moins de 20 minutes pour récupérer 2 h de trajet sur autoroute et passer de 15 à 80 % de charge en moins de 25 minutes*.

La navigation GPS Google Maps intègre le planificateur d’itinéraire électrique, qui prend en compte le trajet, le niveau de charge, la température de la batterie, la consommation en temps réel et le préconditionnement automatique de la batterie de traction pour calculer le meilleur trajet en optimisant les étapes de recharge. La recharge est facilitée grâce à l’écosystème Mobilize et l’accès gratuit à un ChargePass. Les données connectées du véhicule sont accessibles à distance sur l’application smartphone My Alpine : localisation, kilométrage, autonomie restante, niveau de charge de la batterie, temps de charge restant. Il est possible d’y préparer son parcours en fonction de ses besoins de recharge, de programmer la recharge ou le préconditionnement de l’habitacle, et de déclencher à distance le klaxon et les feux.

Le chargeur embarqué de 11 kW (22 kW en option) inclut une fonctionnalité de charge bi-directionnelle compatible V2L avec un adaptateur optionnel pour charger par exemple un vélo à assistance électrique, et V2G (vehicle-to-grid) pour réaliser des économies sur sa recharge à domicile grâce au service Mobilize Power.

* Valeurs indicatives en attendant certifications et homologations finales.

Ambiance high-tech pour le cockpit

En s’installant à bord de l’Alpine A390, les passagers sont accueillis par une séquence de bienvenue visuelle et sonore. Une ambiance très atmosphérique créée par une matière sonore aérienne et immersive grâce au système audio Devialet, tandis qu’une animation avec le logo Alpine se conclut avec un éclat métallique. De quoi créer un cocon de concentration avant de partir pour une session de conduite intense.

L’écran d’instrumentation de 12,3 pouces derrière le volant et l’écran central vertical d’info-divertissement de 12 pouces orienté vers le conducteur participent à l’atmosphère unique de l’A390 avec leurs graphismes, interfaces et fonctionnalités développés par Alpine. Une expérience digitale immersive qui se traduit par de,nouveaux thèmes visuels uniques en accord avec l’univers sportif et cossu du cockpit de l’A390.

Face au conducteur, l’instrumentation se démarque par ses codes graphiques spécifiques pour afficher de manière très lisible le niveau de puissance délivrée ou de recharge à gauche, et la vitesse à droite, incluant une ligne rouge pour symboliser les limites de vitesses retranscrites par le système de lecture des panneaux. Le niveau de régénération est indiqué en bas de l’écran.

Quatre vues différentes sont proposées :

Iconique avec un affichage des fonctions powermètre et tachymètre, indiquant puissance et vitesse,

Navigation laissant la part belle à la cartographie Google Maps,

ADAS visualisant l’A390 dans son environnement en réalité augmentée, dans sa couleur de carrosserie avec des animations des clignotants et feux de stop,

Minimal avec les informations essentielles.

Selon le mode de conduite choisi et indiqué en bas du compteur d’instrumentation, l’arrière-plan de l’affichage change de thématique visuelle générale.

L’écran central haute résolution de 12 pouces en format portrait revêt aussi des thèmes graphiques et une interface utilisateur typiques des codes d’Alpine. Le dessin des pictogrammes, les typographies, le fond bleu Alpine contribuent à l’harmonie visuelle entre les deux écrans. Le système Alpine Portal est construit sur la base du système connecté Android Automotive et des Google Automotive Services. Il se veut fluide et performant et continuellement mis à jour à distance grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air). Simple et intuitif, il se commande à la manière d’une tablette, avec sa surface tactile ou avec l’assistant vocal intégré. L’écran affiche en permanence la barre de statut dans sa partie haute (heure, température extérieure, réseau, etc.), les raccourcis d’accès aux menus principaux dans sa partie gauche (home, médias, téléphone, applications, réglages de la voiture) et les commandes de climatisation en bas. La page d’accueil est personnalisable au moyen de widgets.

La navigation GPS Google Maps avec planificateur d’itinéraire électrique est de série sur toute la gamme, ainsi que l’assistant vocal Google Assistant. De très nombreuses applications sont accessibles depuis le catalogue Google Play. Android Auto et Apple CarPlay. L’A390 inclut la fourniture d’un accès Internet pour télécharger et utiliser les applications, écouter de la musique et de regarder des vidéos. Il est possible aussi de connecter avec ou sans fil un smartphone au système de bord pour y afficher la réplication de son contenu.

Alpine Telemetrics : l’optimisateur de conduite

La fonction Alpine Telemetrics évolue par rapport à A290 et permet au conducteur d’accéder à trois grandes catégories de services autour de son A390 : Live Data, Coaching, Challenges. Elle inclut aussi des explications concernant le fonctionnement de l’Alpine Active Torque Vectoring. Alpine Telemetrics est mis à jour via le Playstore, telle une application smartphone, et permet régulièrement l’accès à de nouveaux contenus. Plusieurs profils peuvent être utilisés et ils peuvent être réinitialisés.

Live Data : le tableau de bord augmenté

Live Data permet l’affichage des données de conduite selon quatre thèmes différents :

– Agilité : G latéraux et longitudinaux, activation ABS/ESC, boost Overtake.

– Puissance : monitoring de l’accélération et du freinage (régénératif ou hydraulique), recharge de la batterie et potentiel boost Overtake.

– Endurance : consommation, énergie accumulée et statut de la batterie.

– Circuit : temps au tour, données de la voiture (température moteur et batterie, pression et température de pneus, température des freins, part de freinage régénératif et hydraulique, couple et régime des moteurs avant/arrière, temps en roue libre, thermo-management des 3 moteurs).

Coaching : un coach embarqué pour mieux progresser

Coaching permet de consulter des conseils pour mieux appréhender son véhicule, utiliser les fonctions d’Alpine Telemetrics et progresser en pilotage. Idéal pour apprendre à son rythme, cette section (en partie optionnelle) commence par initier aux réflexes de base à adopter en conduite sportive : projection du regard, prise de trajectoire ou encore techniques de freinage. Au fur-et-à mesure de la progression, les notions abordées deviennent plus pointues, comme la gestion de la dérive. Cette partie pilotage est parfois signée du prénom des ingénieurs et pilotes de développement de l’A390, qui y délivrent leurs précieux conseils. Elle inclut des points spécifiques à l’A390 comme le fonctionnement de l’Alpine Active Torque Vectoring ou la gestion thermique de la batterie. Cette section évolue au fur et à mesure de la vie du véhicule.

Des défis à relever avec la fonction Challenges

Challenges est une suite de défis selon trois thèmes : agilité, puissance, endurance. Il s’agit d’une approche très orientée jeux vidéo avec des niveaux à passer pour progresser. Certains défis sont à relever sur route fermée (accélération, freinage, pourcentages de pédale d’accélération sur une distance donnée), tandis que les challenges d’endurance peuvent se faire sur route ouverte, aidant à apprendre l’anticipation dans sa conduite.

Alpine Telemetrics, aussi sur son smartphone

En complément des fonctions Alpine Telemetrics embarquées, une application externe permettra de compléter l’expérience Alpine Telemetrics en enregistrant sur le smartphone du conducteur la vidéo et les données de télémétrie, données transmises uniquement via Bluetooth et stockées en local. Ces enregistrements pourront ensuite être rejoués, notamment la vidéo, avec l’affichage des données de conduite en superposition (puissance, agilité, endurance et température). Il est possible d’y avoir accès également aux challenges et coachings, comme à bord du véhicule. De quoi rejouer son expérience de conduite chez soi, la partager, incluant la vidéo de son parcours et toutes les live datas facilement analysables, tout cela depuis son canapé : parfait pour comprendre et progresser, en attendant son prochain run !

Encadré :

L’excellence du son Devialet

Après l’A290, Alpine s’est à nouveau associée avec Devialet, l’entreprise française d’ingénierie acoustique, pour développer un système de son sur-mesure conçu pour l’A390. L’expertise acoustique de Devialet, qui repose sur plus de 250 brevets protégeant des innovations radicales dans le domaine du son, est le fruit de plus de 15 années d’ingénierie de pointe et de R&D en acoustique. Elle s’est ici appliquée à trois étapes-clés de la conception : dimensionnement du système et spécification des besoins en équipement sonore, apport de technologies propriétaires de traitement du signal, tuning sonore permettant la création de jusqu’à 5 modes d’écoute.

L’architecture du système Devialet High Fidelity Audio System est composée d’un amplificateur dédié de 850 watts, d’un subwoofer de 224 mm descendant très bas en fréquence et de 3 voies à l’avant (boomer, medium, tweeter à aimants néodyme), ce qui donne une excellente qualité sonore pour la musique comme pour la téléphonie. En tout, 13 haut-parleurs parsèment l’habitacle, y compris un subwoofer et des haut-parleurs surround dans les custodes arrière complétant l’équipement pour offrir une grande immersivité. La technologie brevetée SAM® assure un parfait contrôle des haut-parleurs et une restitution sonore haute-fidélité, pure et équilibrée propre à Devialet.

Le système offre également différents modes d’écoute qui peuvent être sélectionnés à la préférence de chacun : Fidelity, Speech, Dynamic, Heavy. Dans sa version premium appelée Devialet XtremeSound Audio System (de série sur la version GTS, en option sur GT), il ajoute le mode immersif SPACE™, avec un algorithme de spacialisation sonore spécifique de Devialet. Plus démonstratif, il permet d’exploiter une plus grande plage de fréquences, d’atteindre un niveau sonore plus élevé avec des basses très dynamiques et un staging très bien défini. Le niveau et l’équilibre sonore évoluent en fonction de la vitesse de la voiture.

Le système est associé à la génération des sons moteur Alpine Driving Sound Sport et Daily, diffusés via un amplificateur spécifique et trouvant leur ampleur grâce au système audio.

Gamme et équipement

Deux niveaux d’équipement nommés GT et GTS sont proposés, chacun correspondant à une définition technique. Le premier modèle est l’A390 GT, avec une puissance de 400 ch qui lui permet une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 s et une vitesse de pointe de 200 km/h. Il est livré avec des jantes alliage diamantées de 20 pouces et des pneus Michelin Sport EV, des étriers de freins anodisés et des logos chromés. Dans l’habitacle, les sièges sport sont électriques et chauffants, le volant recouvert de cuir Nappa est chauffant, une vision périphérique à 360° est assurée sur l’écran central et la sono à 13 haut-parleurs est signée Devialet.

La version GTS développe une puissance de 470 ch qui lui offre un 0 à 100 km/h en 3,9 s et une vitesse de pointe fixée à 220 km/h. Elle est équipée de jantes forgées de 21 pouces et de pneus performance Michelin Pilot Sport 4S. Les passagers avant sont calés dans des sièges baquets en cuir Nappa signés Sabelt, électriques, chauffants et massants. Le pavillon est gainé d’un revêtement microfibre, le système audio Devialet 13 haut-parleurs est dans sa version premium Devialet XtremeSound Audio System et le système Alpine Telemetrics Expert est inclus, tout comme le Driving and Parking Pack (conduite semi-autonome et parking automatique).

Encadré : Alpine 390 Première

Les premiers acheteurs pourront avoir accès en pole position à leur A390 grâce à l’Alpine A390 Première, deux semaines avant l’ouverture des commandes au quatrième trimestre 2025. Cela donnera également droit en exclusivité à des écouteurs Devialet X Alpine en édition limitée pour vivre l’expérience immersive du son de l’Alpine A390.

DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Longueur : 4,615 m

Largeur : 1,885 m

Hauteur : 1,532 m

Empattement : 2,708 m

Porte-à-faux avant : 925 mm

Porte-à-faux arrière : 982 mm

Garde au sol : 152 mm

Volume de coffre : 532 litres

POIDS

Poids : à partir de 2 121 kilos

MOTORISATIONS

Moteur électrique avant synchrone à rotor bobiné et à l’arrière, deux moteurs synchrones à aimants permanents

A390 GTS : 345 kW (470 ch / 808 Nm dont 508 Nm à l’arrière)

A390 GT : 295 kW (400 ch / 650 Nm)

BATTERIE

Batterie lithium-ion 89 kWh utiles

Autonomie jusqu’à 520 – 555 km WLTP (selon monte pneumatique et sous réserve d’homologation)

CHARGEURS

AC 11 kW bi-directionnel, 22 kW bi-directionnel en option

DC jusqu’à 190 kW

PERFORMANCES

GTS : 0-100 km/h : 3,9 sec, 0-1 000 m 22,5 sec, vitesse maximale : 220 km/h

GT : 0-100 km/h : 4,8 sec, 0-1 000 m 24,1 sec, vitesse maximale : 200 km/h

Note : toutes les données techniques sont indicatives en attendant certifications et homologations finales