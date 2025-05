Mobilize Financial services célèbre ses 20 ans de présence au Maroc

Mobilize Financial Services anciennement connue sous le nom de RCI Bank & Services, captive financière de Renault Group, célèbre cette année ses 20 ans de présence au Maroc. A l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services Maroc a pour mission de créer des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous.

Présent dans 35 pays et sur 4 continents, Mobilize Financial Services est le partenaire financier des marques de Renault Group. Son expertise s’exerce dans 3 secteurs en pleine mutation : banque, automobile et services.

• La banque, avec une expertise solide acquise depuis près de 100 ans,

• L’automobile, en accompagnant les nouveaux défis du secteur, notamment grâce à une synergie renforcée avec Mobilize et les autres marques du groupe,

• Les services, une activité clé pour répondre aux nouveaux usages des clients via des solutions digitales et flexibles.

Mobilize Financial Services propose des financements et des services adaptés à tous les usages, qu’il s’agisse de particuliers, de professionnels ou de concessionnaires, facilitant ainsi l’accès à la mobilité.

Mobilize Financial Services, un engagement fort au Maroc

En 2022, Mobilize Financial Services est devenue la marque commerciale de RCI Finance Maroc. En 20 ans de présence dans le Royaume, l’entité s’est imposée comme un acteur majeur du financement automobile, contribuant significativement à la croissance du secteur.

Depuis sa création, MFS a financé plus de 285 000 dossiers et vendu plus de 577 000 services (entretien, assurance, assistance…etc.), confirmant son rôle clé dans l’accompagnement des clients de Renault Group.

Pour célébrer cet anniversaire important, Mobilize Financial Services a organisé le 27 mai un événement réunissant partenaires et clients, symbolisant la confiance et la collaboration qui font la force de l’entreprise depuis deux décennies.