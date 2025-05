IDEA+ inaugure la première édition de son salon d’innovation au Maroc (VIDEO)

IDEA+, acteur incontournable de la distribution de grandes marques internationales au Maroc, a inauguré aujourd’hui, la 1ère édition du “THE IDEA SHOW” à Casablanca.

Un événement d’envergure inédit au Maroc, qui marque une nouvelle étape dans l’univers de l’innovation technologique et de l’équipement de la maison au Maroc.

IDEA+ accompagne depuis plusieurs années les consommateurs marocains dans l’amélioration de leur quotidien grâce à une sélection rigoureuse de produits innovants dans les univers de la maison, du multimédia, de la cuisine et de l’outdoor. Sa mission : offrir un accès privilégié aux meilleures marques mondiales tout en garantissant un service client exemplaire et un accompagnement de qualité.

Organisé sur une superficie de 4000 m², “THE IDEA SHOW” a été conçu comme un véritable salon expérientiel, dans l’objectif d’offrir aux visiteurs, une plongée dans l’univers des marques distribuées par IDEA+. Le salon est structuré en quatre espaces thématiques représentant les principaux pôles d’expertise de IDEA+ :

• IDEA HOME : Un espace dédié à l’univers de la maison connectée, mettant en scène les dernières innovations en matière de domotique, d’éclairage intelligent et de bien-être à domicile.

• IDEA MULTIMEDIA : Une immersion dans les nouvelles technologies audio-visuelles, avec une sélection d’équipements high-tech, téléviseurs intelligents, solutions de son immersif et accessoires connectés.

• IDEA KITCHEN : Le cœur de la cuisine moderne, où les visiteurs peuvent découvrir des appareils électroménagers de dernière génération, design et performants, pour transformer l’expérience culinaire.

• IDEA OUTDOOR : Un espace en plein air qui réinvente l’aménagement extérieur avec des équipements innovants pour les loisirs, le confort et la sécurité à l’extérieur de la maison.

Avec cette première édition, IDEA+ ambitionne de faire du IDEA SHOW un rendez-vous annuel incontournable, un lieu de convergence entre les marques, les partenaires, les distributeurs et les clients. L’objectif est de créer un espace de dialogue et de collaboration, de présenter en avant-première les nouveautés produits, mais aussi de renforcer l’ancrage de IDEA+ sur le marché national à travers une approche immersive et émotionnelle. Ce salon incarne pleinement la volonté de l’entreprise de rapprocher ses partenaires des innovations qui façonnent l’habitat et les modes de vie de demain.

« Le IDEA SHOW est bien plus qu’un salon. C’est l’aboutissement de notre vision : créer un espace de convergence entre innovation, marques d’excellence et expérience client.

Cette première édition pose les bases d’un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché. Nous sommes fiers de contribuer activement à la transformation des usages et des modes de vie des marocains » a souligné Mehdi Taha, Directeur Général de IDEA+.

Pendant deux jours, THE IDEA SHOW a accueilli des conférences inspirantes, notamment autour de l’avenir de la maison connectée et des tendances du smart living. Plusieurs lancements de marques exclusives au Maroc ont été annoncés, parmi lesquelles KitchenAid, Polaroid et Sonos Pro, désormais distribuées par IDEA+.