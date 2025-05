La Sultana Oualidia, hôtel de luxe confidentiel et joyau caché du littoral marocain, dévoile son troisième restaurant très attendu : le Jan Janz.

Inauguré en mai 2025, ce nouveau lieu de restauration met l’accent sur le bien-être et propose une cuisine fusion raffinée entre saveurs d’Extrême-Orient et touches marocaines. Première du genre dans la région, cette adresse insuffle un vent cosmopolite à l’offre culinaire déjà prestigieuse de La Sultana, aux côtés de ses deux restaurants existants.

Installé sous un toit traditionnel en Jong de mer, face à la lagune d’eau salée de Oualidia – site écologique protégé sur la côte atlantique marocaine – Jan Janz promet une expérience gastronomique luxueuse dans un cadre à la fois unique et apaisant.

La carte met à l’honneur les produits de la mer emblématiques de la région dans une cuisine aux saveurs d’ailleurs. Pensés pour être partagés, les plats mettent en valeur des produits locaux et légumes du potager de l’hôtel riches en nutriments. Parmi les incontournables : le homard sauté au wok accompagné d’ananas rôti au piment doux et touche aigre-douce aux épices marocaines (gingembre, sésame, piment), ou encore les sushis à la truite « Les Domaines », à l’avocat, au concombre, à la ciboulette, au gingembre et harissa.

On y retrouve également des plats asiatiques signatures : dumplings de foie gras sautés, sauce à la truffe noire et dashi, Pad Thaï de nouilles sautées aux crevettes, soupe Tom Yum à la langouste et shiitakés. Une belle sélection de cocktails signature de La Sultana, infusés d’épices marocaines, vient compléter l’expérience.

Dans une atmosphère raffinée et détendue, le Jan Janz, d’une capacité de seulement 25 couverts, offre

une expérience intime et exclusive. Murs en pierre apparente, larges baies vitrées ouvertes sur la lagune, brise marine et lumière tamisée contribuent à une ambiance chaleureuse et immersive. Les clients peuvent également choisir de dîner sur la terrasse privée de leur suite pour une expérience encore plus paisible et personnalisée.

L’écoresponsabilité est au cœur du projet, en ligne avec les engagements de La Sultana Oualidia où la

cuisine intègre les produits sentinelles du Maroc : sel de mer de Zerradoune, petit épeautre du Rif, cumin d’Alnif, huile d’argan bio du Souss, safran de Taliouine. Le restaurant s’approvisionne en volailles élevées en plein air auprès de A Beldi, et en produits de la mer – huîtres, langoustes – via des pêcheries artisanales durables. Quant aux légumes, dont les poivrons doux, ils proviennent directement du potager de l’hôtel.

Le nom Jan Janz rend hommage à Jan Janszoon, pirate du XVIe siècle devenu plus tard Gouverneur de

Oualidia. Ce personnage audacieux incarne l’esprit du lieu : un subtil mélange de réinvention et de caractère.

Le Jan Janz complète ainsi une ore culinaire déjà riche à La Sultana Oualidia :

▪ La Table de La Sultana, cuisine maroco-française élégante en soirée,

▪ La Table de la Plage, déjeuner décontracté autour de la pêche du jour,

▪ O Bar, cocktails et spécialités comme les oursins et huîtres.

Alliant cuisine bien-être et art de vivre, Jan Janz est appelé à devenir l’un des hauts lieux gastronomiques du Maroc, en mettant en valeur les produits locaux dans un environnement immersif qui honore le patrimoine, l’innovation et la nature.

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrées à partir de 140 MAD – Plats principaux à partir de 260 MAD

Ouvert tous les jours de 16h00 à 23h00, réservé aux clients de l’hôtel.

Tarifs de La Sultana Oualidia à partir de 7000 MAD la nuit pour deux personnes en Chambre Panorama.