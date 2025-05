GNV annonce des investissements importants au Maroc

GNV (Groupe MSC) rend hommage au Maroc, le deuxième marché le plus important pour la Compagnie après l’Italie, avec une escale spéciale à Tanger. L’occasion est l’arrivée en Méditerranée de GNV Orion, le nouveau navire qui a quitté le chantier naval GSI de Canton, en Chine, le 30 avril dernier.

Avant de rejoindre l’Italie, où les aménagements seront finalisés en vue d’une mise en service fin juin, le navire a fait escale dans le port de la ville marocaine : un geste symbolique pour célébrer le démarrage imminent de la grande opération Marhaba 2025 (5 juin – 15 septembre) et le lien fort entre GNV et le pays.

En effet, la compagnie a organisé un événement spécial à bord du nouveau navire GNV Orion, offrant une avant-première exclusive du navire à un public important : représentants d’institutions marocaines et internationales, partenaires importants de la Compagnie sur le territoire, tels que la Banque Populaire du Maroc, les médias locaux, en présence, entre autres, de l’Administrateur délégué de GNV, Matteo Catani, avec le partenaire de la compagnie au Maroc, Mohammed Kabbaj.

L’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco, a déclaré : « L’escale du GNV Orion à Tanger est

hautement symbolique et met en lumière l’importance stratégique que GNV accorde au Royaume du

Maroc. Cette initiative confirme le dynamisme croissant des relations économiques entre l’Italie et le

Maroc, fondées sur une coopération soutenue et une vision partagée de développement durable. Le choix de GNV de renforcer la présence industrielle et logistique italienne au Maroc s’inscrit pleinement dans les priorités du Plan Mattei pour l’Afrique et de notre action. Le Maroc est aujourd’hui l’un des principaux marchés d’ancrage pour de nombreuses entreprises italiennes qui investissent dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme les infrastructures, la mobilité durable, la logistique intégrée et les énergies renouvelables ».

« Je tiens également à souligner l’importance de l’opération Marhaba, à laquelle GNV apporte une

contribution significative depuis plusieurs années, en assurant des liaisons maritimes essentielles pour des millions de citoyens marocains résidant à l’étranger, dont plus de 400 mile en Italie. Cette dimension humaine, qui relie directement les sociétés italienne et marocaine, constitue un pilier fondamental de notre coopération. Je suis sûr que les nouveaux investissements annoncés vont se concrétiser dans un esprit de partenariat constructif au bénéfice d’une croissance inclusive, durable et mutuellement bénéfique».

Ces dernières semaines, GNV a annoncé une commande de 4 nouveaux navires alimentés au GNL qui,

ajouté à ceux en cours de construction, permettront à la Compagnie d’augmenter sa flotte de 8 nouvelles unités entre 2025 et 2030. À cet égard, lors de l’événement d’aujourd’hui, Matteo Catani, PDG de GNV, a annoncé à la presse des importants nouveaux investissements dans le pays, anticipant ce que pourrait être l’offre future et l’utilisation espérée de ces navires nouvellement commandés sur le commerce marocain.

Matteo Catani a déclaré : « GNV poursuit un important plan de renouvellement de la flotte, une initiative visant à transformer le secteur maritime par des technologies à l’avant-garde et des solutions durables. Grâce aux nouveaux navires, nous voulons atteindre des objectifs ambitieux et améliorer l’ensemble de nos services en relevant les nouveaux défis du marché, en renouvelant et en fixant de nouveaux objectifs pour l’ensemble du secteur. En améliorant l’expérience de voyage, l’espace à bord, en mettant l’accent sur la sécurité, la durabilité, le confort et la technologie, nous souhaitons renforcer notre rôle et être reconnus comme un leader dans le secteur des ferries pour la valeur créée au profit des passagers et des clients.

La commande de nouvelles unités supplémentaires démontre, une fois de plus, que pour GNV, la durabilité environnementale et la sécurité sont des éléments clés et des facteurs indispensables pour faire des affaires, ainsi qu’un levier concurrentiel fondamental pour atteindre les objectifs de l’entreprise ».

« Le Maroc, a souligné M. Catani, mérite ces investissements et ces innovations de premier ordre, et nous voulons travailler avec les autorités du pays avec l’ambition de les rendre disponibles ici aussi. Nous présentons aujourd’hui le GNV Orion, un navire moderne alimenté par du carburant conventionnel mais équipé de technologies avancées qui réduisent les émissions de plus de 30 % par unité transportée par rapport aux unités précédentes. Il s’agit de la première étape d’un plan plus large de renouvellement de la flotte. Au total, six nouveaux navires alimentés au GNL viendront enrichir la flotte de GNV. Les deux premiers, – (GNV Virgo et GNV Aurora), actuellement en construction au chantier naval GSI, entreront en service d’ici la fin de l’année avec une réduction de CO₂ de plus de 50 % par rapport aux unités de génération précédente.

Les quatre autres, attendus à partir de 2028, seront les plus grands et les plus durables de la Méditerranée, avec plus de 500 cabines, jusqu’à 2 500 passagers et plus de 3 500 mètres linéaires d’espace de garage. Cette opération importante donne un nouvel élan à la transition vers des modèles plus durables que la Compagnie GNV a déjà entreprise et à laquelle elle croit fermement, la considérant comme un levier fondamental de compétitivité, y compris pour les territoires qu’elle relie ».

GNV est désormais le premier transporteur maritime de la Méditerranée en termes de nombre de lits

disponibles, caractéristique la plus demandée par le public cible marocain, et le deuxième en termes de capacité d’arrimage des véhicules et des marchandises. Ce sont précisément ces caractéristiques qui ont permis à la Compagnie de consolider sa présence au Maroc.

« Nous avons continué à investir au Maroc, a terminé M. Catani, et cette année, nous le démontrons une fois de plus en dédiant deux de nos navires rénovés et numérisés : les navires intelligents «Fantastic» et « Excelsior » – au commerce marocain. Nous poursuivrons sur cette voie avec détermination et si les conditions sont réunies, nous consacrerons les navires nouvellement commandés à nos lignes marocaines.

Actuellement, les 8 navires de nouvelle génération (les 2 déjà arrivés et les 6 au GNL commandés) ne

peuvent pas opérer dans tous les ports de Maroc en raison de certaines limitations infrastructurelles,

comme par exemple la longueur maximale des bateaux, dans le port de Tanger Med s’arrête à 200 mètres.

Cependant, ces dimensions représentent la nouvelle norme pour les navires qui peuvent offrir un plus grand confort à bord et garantir un impact environnemental réduit. Par conséquent, nous sommes confiants et prêts à dialoguer avec toutes les autorités du pays afin de trouver des solutions partagées dans le cadre des projets d’infrastructure que le gouvernement a déjà mis en place. Nous avons l’ambition de contribuer ainsi au développement durable du pays et à un service plus efficace pour les millions de Marocains qui rentrent chez eux chaque été ».

Le Maroc est un marché important pour la Compagnie, qui opère dans les ports du pays nord-africain

depuis plus de quinze ans. En 2024, GNV a transporté environ 455 000 passagers sur les seules lignes

marocaines et cette année, la Compagnie vise à améliorer encore ce résultat.

Le partenaire de la Compagnie au Maroc, Mohammed Kabbaj, a quant à lui commenté : « Ces dernières années, GNV a déjà investi au Maroc dans deux nouvelles structures, un bureau commercial et administratif à Tanger et un bureau de billetterie et de gestion de toutes les opérations portuaires à Nador, et entend consolider son rôle de partenaire stratégique et fiable dans le pays en continuant sur cette voie. Pour le seul site de Nador, lancée il y a un an après une rénovation importante d’un bâtiment historique, la société a inauguré ces dernières semaines un nouveau centre de contact et occupe au total environ soixante membres du personnel.

Nous travaillons quotidiennement en étroite collaboration avec la Marine marchande et la Fondation

Mohammed V, toujours présente dans nos ports et sur nos navires, pour assurer le succès de la grande opération Marhaba, qui permettra cette année encore à plus de 3 millions de citoyens marocains du monde entier de voyager pendant l’été entre leur pays de résidence et leur pays d’origine. Aujourd’hui plus que jamais nous sommes prêts à lancer un programme de développement à long terme visant à améliorer encore notre offre dans le pays. Nous sommes également fiers de faire partie d’un grand Groupe (MSC) qui possède un savoir-faire et des capacités importants ainsi qu’une vision de l’industrie du transport maritime et de la logistique au niveau mondial et qui a déjà beaucoup investi, même récemment, au Maroc (ndlr. le dernier investissement du Groupe à travers la joint-venture avec Marsa Maroc, l’opérateur portuaire marocain, pour développer un nouveau terminal à containers à Nador) ».

En ce qui concerne les nouveaux services, Carole Montarsolo, Responsable commerciale du GNV pour la destination Maroc, s’est exprimée plus en détail : « Cette année, nous avons décidé de déployer les deux premiers navires intelligents de la flotte sur les routes marocaines. Avec un investissement de plusieurs millions d’euros, ces navires ont fait l’objet d’un renouvellement structurel des services à bord avec l’appui d’une large gamme de technologies numériques pour accompagner les clients dans leur expérience. Ce programme, ainsi que celui de l’entrée de nouveaux navires annoncé par notre PDG Matteo Catani, fait partie du nouveau positionnement commercial de GNV, qui place le client au centre, avec l’objectif de le faire se sentir protagoniste à chaque étape du voyage. En effet, nous sommes très attentifs à l’accueil et à la qualité des services offerts sur nos navires. Les interventions sur les navires intelligents ont permis, entre autres, l’installation de kiosques numériques, de cinémas, de spas, de nouvelles aires de jeux avec des structures gonflables pour les enfants, et la création de « La Piazza », un espace de rencontre, de shopping et de détente vivant et dynamique, conçu pour offrir une expérience inoubliable à chaque moment du voyage ».

« Depuis plusieurs années, souligne M. Montarsolo, nous collaborons également avec des chefs marocains pour proposer des expériences culinaires authentiques. Cette année, nous sommes fiers de présenter nos nouveaux menus, qui combinent harmonieusement les saveurs méditerranéennes marocaines et italiennes.

Enfin, nous avons renforcé l’infrastructure à bord avec le réseau le meilleur réseau WIFI possible pour

optimiser la connectivité dans les différentes zones du navire, dans le but d’offrir un service de qualité

supérieure à nos passagers ».

« En ce qui concerne le personnel, grâce également au partenariat signé l’année dernière entre GNV, l’ISEM (Institut Supérieur d’Études Maritimes) et l’Académie de la Marine Marchande de Gênes, nous sommes en train de définir un terrain d’entente pour entamer une collaboration plus étroite visant à embaucher de plus en plus de personnel marocain à bord de nos navires. Une initiative qui améliore non seulement l’emploi local, mais aussi la qualité du service et la compréhension des besoins de nos clients ».