BAD–Maroc : un modèle de coopération pour le développement !

Le Maroc est un modèle dans le partenariat bilatéral que la BAD entretient avec les pays du continent. Ces relations sont qualifiées d’excellentes et contribuent à faciliter la réalisation de projets qui contribuent à l’accélération du développement socio-économique du Royaume. En tout, la BAD a financé 150 projets et programmes au Maroc.

Incontestablement, le Maroc est l’un des pays africains qui bénéficie le plus des décaissements de la BAD. Historiquement, c’est même l’économie continentale où les engagements de la BAD ont toujours été les plus conséquents. Cela, grâce à la bonne disposition de la banque panafricaine, mais aussi, et surtout, en raison de la bonne structuration et à l’impact socio-économique certain des projets présentés par le Royaume.

«Grâce à la vision éclairée de SM le Roi, le Maroc a réalisé des avancées majeures dans plusieurs domaines», a d’ailleurs constaté le président sortant de l’institution financière panafricaine, le nigérian Akinwumi Adesina.

Ce dernier, en plus de qualifier d’«excellentes» les relations avec le Royaume, a surtout mis en avant les avancées considérables réalisées par le Maroc et qui servent d’exemple pour le reste des économies africaines. En un mot, le Maroc et la BAD entretiennent un partenariat stratégique, dans l’objectif d’accélérer la réalisation des grands chantiers. Globalement, le portefeuille dans les investissements structurants de la banque au Maroc avoisine les 30 MMDH, puisqu’il est chiffré à 2,9 milliards d’euros.

Trente-deux projets en cours d’exécution

Lors de l’une de ses dernières conférences de presse, le président sortant a notamment cité ces importants projets d’investissements entrepris au Maroc. C’est, par exemple, le cas du port de Tanger Med et le projet du complexe portuaire Nador West Med.

«La BAD a toujours soutenu le Maroc dans tout ce qu’il entretient et continuera de le faire», a-t-il souligné, mettant en avant les avancées enregistrées en matière de généralisation de la protection sociale.

Le président de la BAD s’est également félicité de la réussite des deux dernières éditions de l’Africa Investment Forum, organisées au Maroc. Quelques jours plus tôt, c’est le responsable-pays de la banque au Maroc, Achraf Tarsim, qui avait indiqué, à l’occasion du lancement de la revue de la performance du portefeuille des projets financés par l’Institution au Maroc, que le montant important des financements de la BAD au Maroc reflélait également «l’excellence, la profondeur et la vitalité de notre partenariat». Il faut noter que la BAD déploie actuellement 32 projets en cours d’exécution au Maroc.

150 projets et programmes

D’ailleurs, c’est dans ce cadre qu’un atelier tenu récemment entre les deux parties, avait pour objectif d’élaborer un plan d’amélioration du portefeuille.

«Notre rencontre avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’action publique traduit la volonté partagée d’amplifier l’impact socio-économique des projets sur le terrain, au bénéfice des populations», a noté Achraf Tarsim.

En outre, la feuille de route vise à mieux aider le Royaume dans l’atteinte des priorités nationales et les Objectifs de développement durable (ODD). Dans un contexte d’accélération des chantiers de développement du Royaume, cet exercice stratégique contribue à garantir la pertinence, la cohérence et l’efficacité des interventions multisectorielles de la banque au Maroc.

Enfin, il faut noter que depuis plus d’un demi-siècle, la BAD a mobilisé près de 15 milliards d’euros pour financer plus de 150 projets et programmes. Ces interventions couvrent des secteurs stratégiques tels que le transport, la protection sociale, l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’agriculture, la gouvernance et le secteur financier.

Akinwumi Adesina

Président du groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

«Grâce à la vision éclairée de SM le Roi, le Maroc a réalisé des avancées majeures dans plusieurs domaines. La coopération entre la BAD et le Maroc est excellente. La BAD a toujours soutenu le Maroc dans tout ce qu’il entretient et continuera de le faire. Je me félicite de la réussite des deux dernières éditions de l’Africa Investment Forum, organisées au Maroc.»

Achraf Tarsim

Responsable-pays de la BAD au Maroc

«Près de trois milliards d’euros d’opérations sont actuellement en cours au Maroc pour amorcer des projets et réformes clés qui renforcent la compétitivité et l’attractivité du Royaume. Ce chiffre reflète l’excellence, la profondeur et la vitalité de notre partenariat. Notre rencontre avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’action publique traduit la volonté partagée d’amplifier l’impact socio-économique des projets sur le terrain, au bénéfice des populations».

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO