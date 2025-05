Le CBI choisit Gear9 pour rejoindre son programme de soutien à l’exportation

Le Centre pour la Promotion des Importations en provenance des pays émergents (CBI), une initiative du Ministère néerlandais des Affaires étrangères agissant pour le compte de l’Union européenne, a sélectionné Gear9, une PME Tech marocaine spécialiste dans la transformation digitale, pour rejoindre son programme stratégique de soutien à l’exportation. Cette annonce a été faite lors d’une visite d’une délégation du CBI à Casablanca.

Établi il y a plus de 50 ans, le CBI a accompagné plus de 10 000 petites et moyennes entreprises (PME) issues de pays en développement, favorisant ainsi un développement économique inclusif et durable grâce à l’amélioration de leur compétitivité internationale. La collaboration avec Gear9 s’inscrit dans le cadre du projet «Maroc ITO», lancé en 2023, qui vise à moderniser le secteur marocain de l’externalisation informatique et à favoriser l’employabilité des jeunes.

Ce partenariat de quatre ans offrira à Gear9 un soutien stratégique complet pour développer ses activités sur les marchés européens. L’initiative intervient à un moment où les entreprises européennes recherchent de plus en plus des partenaires innovants et agiles, en phase avec les cadres réglementaires évolutifs en matière de protection des données et de durabilité.

Relever les Défis Numériques et Réglementaires Européens

« Les entreprises européennes naviguent entre le double impératif d’accélérer leur transformation digitale tout en garantissant leur conformité aux exigences réglementaires strictes », a déclaré Jack Put, Expert CBI pour ITO Maroc. « Gear9 incarne parfaitement le type de partenaire que nous souhaitons accompagner — innovant, axé sur la performance, et pleinement préparé à contribuer à l’écosystème numérique européen. »

Avec 80 % des entreprises européennes externalisant au moins une partie de leurs services informatiques, Gear9 propose des services particulièrement pertinents. Les atouts de l’entreprise comprennent la proximité géographique et culturelle avec l’Europe, des capacités multilingues, la conformité au RGPD, ainsi qu’une expertise reconnue en CRM, data, et intelligence artificielle. Gear9 maintient également un engagement ferme envers la durabilité et l’inclusion sociale.

Promouvoir l’Excellence Numérique Marocaine

Fondée en 2019, Gear9 s’est rapidement imposée comme un acteur de premier plan dans le paysage de la transformation digitale au Maroc. Employant plus de 100 experts, la PME Tech conçoit des solutions digitales sur mesure pour d’importants clients dans les secteurs des télécommunications, de la banque, de l’assurance et autres domaines. En 2023, Gear9 a été distinguée Meilleur Partenaire Salesforce de l’année lors du Salesforce Summit Casablanca.

« Ce partenariat avec le CBI offre une opportunité exceptionnelle de mettre en valeur nos compétences marocaines sur la scène européenne tout en contribuant à un nouveau modèle de coopération technologique euro-africaine », a affirmé Mounir Bouchiha, Directeur Général de Gear9. « Nous sommes fermement convaincus que l’Afrique — et le Maroc en particulier — possède le talent et l’innovation nécessaires pour enrichir significativement les initiatives numériques européennes. »

Favoriser une Collaboration Euro-Africaine Durable

Cette initiative reflète un engagement plus large visant à approfondir la collaboration durable entre l’Europe et l’Afrique. Alors que le Maroc continue de s’affirmer comme un pôle technologique en pleine expansion, le partenariat avec le CBI vise à générer des emplois à haute valeur ajoutée pour les jeunes tout en répondant à la demande croissante de l’Europe en matière d’expertise digitale.

L’approche du CBI va au-delà de la simple facilitation des exportations pour inclure un accent marqué sur la durabilité sociale, économique et environnementale. Le programme encourage la production responsable, le travail décent et la croissance inclusive, avec une attention particulière portée à l’autonomisation des femmes et des jeunes.