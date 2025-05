1ère édition de Ledda Academy: engagement en faveur de l’entreprenariat féminin

C’est dans une ambiance empreinte de fierté et d’accomplissement que s’est tenue, ce mardi à Casablanca, la cérémonie de clôture de la première édition de la Ledda Academy, un programme de formation culinaire destiné à accompagner les femmes dans le développement de leurs compétences et de leur activité.

Conçue par la marque Ledda, référence incontournable de la margarine pâtissière au Maroc, la Ledda Academy s’inscrit dans la continuité d’une démarche de marque qui dépasse le produit pour s’ancrer dans un engagement durable au service de ses consommatrices.

L’objectif de la Ledda Academy a été de soutenir et de développer les compétences de 150 femmes passionnées par la cuisine et la pâtisserie, sur une période de 4 mois. Le programme leur a offert un cadre structuré et rigoureux, favorable à l’apprentissage et à la professionnalisation.

Déployé en collaboration avec des centres de formation à Casablanca, Fès, Meknès, Oujda et Inzegane, ce programme propose des cours animés par des chefs professionnels. Les ateliers abordent trois volets principaux : les techniques culinaires, le stylisme culinaire et le marketing digital.

Fidèle à sa plateforme de marque « النجاح عندو لذة », Ledda a voulu faire de ce programme un accélérateur de réussite personnelle et professionnelle, en résonance directe avec les aspirations de ses consommatrices. Halima Filali, figure emblématique de la pâtisserie digitale au Maroc et marraine de l’édition, est intervenue pour partager son expertise et son parcours inspirant.

La cérémonie de clôture, organisée au centre de formation de Sidi Moumen à Casablanca, a été l’occasion de célébrer cette énergie collective. Après un mot de bienvenue de Ahmed Mohtaram, directeur du centre, Halima El Filali, a partagé un témoignage inspirant sur son parcours et les clés de la persévérance.

Prenant la parole au nom de Ledda Academy, Hind El Hannach, directrice marketing et RSE de Lesieur Cristal, a salué le chemin parcouru : « Chez Lesieur Cristal, nous croyons profondément que notre responsabilité va au-delà de nos produits. À travers notre engagement RSE, nous souhaitons accompagner les talents, encourager l’entrepreneuriat et contribuer à un développement plus inclusif et durable.

La Ledda Academy en est une illustration concrète : un programme qui donne aux femmes et aux jeunes les moyens d’oser, de se former et de construire leur avenir avec confiance.»

La cérémonie s’est poursuivie avec la remise des diplômes, moment fort et émouvant, au cours duquel les participantes ont pu partager leur ressenti, parler des compétences acquises, des liens tissés et de leur ambition désormais renforcée.

Afin de célébrer la fin de cette aventure sur une note aussi festive que symbolique, un tirage au sort a été organisé en clôture de cérémonie.

En clôturant cette première édition, la Ledda Academy a démontré qu’une marque peut être un véritable partenaire de parcours : présente dans les gestes du quotidien, mais aussi là où se joue l’avenir. Cette initiative réaffirme l’ambition du groupe Lesieur Cristal : construire un modèle de marque responsable, proche de ses consommateurs, et résolument tournée vers la création de valeur durable.