U.S. Polo Assn. fait son entrée au Morocco Mall

Portée par le groupe Chiccorner, distributeur exclusif de la marque au Maroc, cette implantation stratégique marque le début d’un nouveau chapitre pour l’enseigne, à la croisée de l’élégance américaine et des aspirations du retail premium local.

C’est au cœur du Morocco Mall que U.S. Polo Assn., marque officielle de la United States Polo Association (USPA), fait son entrée sur le marché marocain. Portée par le groupe Chiccorner, distributeur exclusif de la marque dans le Royaume, cette inauguration marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion du groupe et affirme son ambition de proposer au public marocain des marques internationales emblématiques à forte valeur patrimoniale.

Fondée en 1890, la United States Polo Association incarne depuis plus d’un siècle l’esprit authentique du polo américain. Plus qu’une marque de vêtements, U.S. Polo Assn. s’inscrit dans un univers de tradition, de compétition et d’élégance décontractée. Présente dans plus de 190 pays, la marque séduit par son esthétique sport-chic, qui conjugue coupes modernes, matières premium et références subtiles à l’univers équestre.

Avec ce premier magasin au Morocco Mall, U.S. Polo Assn. entend offrir aux consommateurs marocains une expérience immersive dans son univers. Des collections homme et femme y sont proposées, dans un espace aux lignes contemporaines qui traduit les codes identitaires de la marque : sobriété, raffinement et esprit sportif.

En tant que partenaire exclusif de U.S. Polo Assn. au Maroc, le groupe Chiccorner poursuit son développement ambitieux dans le segment du prêt-à-porter international. En misant sur des marques à fort ADN, le groupe renforce son positionnement dans la distribution sélective et confirme son rôle de catalyseur pour les enseignes premium souhaitant s’implanter durablement sur le territoire national.

« L’arrivée de U.S. Polo Assn. au Morocco Mall représente un jalon important dans notre feuille de route. C’est une marque à la fois emblématique et accessible, qui correspond parfaitement aux aspirations du consommateur marocain d’aujourd’hui : exigeant, connecté à la culture internationale, mais aussi attaché à des valeurs d’authenticité et de qualité », souligne le directeur général du groupe Chiccorner.

Avec cette implantation à Casablanca, U.S. Polo Assn. confirme l’attractivité du marché marocain comme point d’ancrage pour son développement en Afrique du Nord. Le Royaume, grâce à sa position géographique, son dynamisme commercial et sa jeunesse connectée, représente une terre d’opportunités pour les marques internationales désireuses de rayonner dans la région. Cette ouverture au Morocco Mall s’inscrit ainsi dans une vision à long terme portée par le groupe Chiccorner et U.S. Polo Assn., qui envisagent d’élargir progressivement leur présence sur le territoire marocain à travers un réseau de magasins à forte valeur expérientielle.

