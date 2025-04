Voice Analytics : ToumAI Analytics place l’analyse vocale au service de l’expérience client multilingue

Face à la digitalisation croissante des échanges, la startup ToumAI Analytics s’impose dans le domaine du «Voice Analytics». Avec une technologie innovante qui capte la richesse des langues locales et décode les émotions, ToumAI permet aux entreprises de mieux comprendre et satisfaire leurs clients.

Dans un monde où l’interaction client devient de plus en plus numérique, la compréhension fine des échanges verbaux est un atout stratégique pour les entreprises. À la croisée de l’intelligence artificielle et de l’analyse vocale, ToumAI Analytics s’est imposée comme une pionnière dans ce domaine en apportant une réponse innovante et adaptée aux spécificités des marchés émergents.

Fondée au Maroc et accompagnée par WENOV, l’entité innovation d’Attijariwafa bank, ToumAI met l’accent sur le «Voice Analytics», une technologie qui permet d’extraire et de structurer des données riches et contextuelles à partir des interactions clients multilingues.

La puissance du Voice Analytics pour une compréhension client enrichie

La technologie de Voice Analytics développée par ToumAI se distingue sur le marché par une approche multicanale et multilingue, capable de traiter et d’analyser les interactions dans des langues souvent négligées, comme le Darija.

Contrairement aux solutions traditionnelles d’intelligence artificielle qui se limitent à un nombre restreint de langues et de dialectes, ToumAI déploie une technologie spécifiquement entraînée pour capter les nuances culturelles et linguistiques des marchés émergents. En effet, seulement 6 % des solutions d’IA aujourd’hui prennent en compte ces spécificités locales, ce qui place ToumAI en position de pionnier.

«Nous ne nous contentons pas de capter le contenu des échanges ; nous en analysons aussi la sémantique et les émotions», explique Odin Demassieux, CEO et co-fondateur de ToumAI Analytics, qui ajoute que «cette approche permet aux entreprises de comprendre plus finement les ressentis de leurs clients, qu’il s’agisse d’apprécier leur satisfaction ou d’anticiper d’éventuelles insatisfactions».

La technologie de ToumAI permet ainsi une structuration des données qui s’adapte à la diversité des langues, y compris aux mélanges de dialectes et de langues formelles que l’on rencontre souvent dans les conversations de service client.

Une technologie agile et adaptable, fondée sur des modèles d’IA optimisés

Ce qui distingue également ToumAI, c’est sa capacité à combiner des modèles d’intelligence artificielle de grande envergure (Large Language Models, ou LLM) avec des modèles internes conçus sur des données sectorielles spécifiques.

«Un modèle LLM standard, comme celui d’OpenAI, ne suffit pas seul à répondre aux besoins des entreprises locales, notamment dans le secteur bancaire», précise Odin Demassieux.

C’est pourquoi ToumAI a développé une architecture hybride qui combine ces modèles globaux avec des solutions sur mesure, adaptées aux spécificités industrielles et linguistiques. Cette combinaison de technologies offre aux entreprises un avantage concurrentiel indéniable : une compréhension contextuelle des retours clients et des feedbacks plus précis, capables de guider les décisions stratégiques.

Grâce à cette technologie, les centres de relation client peuvent analyser en profondeur les échanges et optimiser leurs services en fonction des insights recueillis, augmentant ainsi la satisfaction et la fidélité de leur clientèle.

Expansion internationale et stratégie de croissance ambitieuse

Les ambitions de ToumAI dépassent les frontières marocaines. Après avoir prouvé la valeur de ses solutions au Maroc, la startup a amorcé une expansion vers des marchés internationaux, avec des implantations au Sénégal et à Malte, et des discussions avancées en Tunisie. Fort de partenariats avec le groupe Attijariwafa bank, ToumAI bénéficie d’un élan stratégique pour asseoir sa position en Afrique et en Europe, notamment dans des pays multilingues tels que la Belgique et Malte, où la demande pour des solutions d’analyse vocale sophistiquées reste en forte croissance.

«Notre expansion vise les marchés où la diversité linguistique est particulièrement marquée, car c’est dans ces environnements que nos solutions trouvent leur pleine utilité», indique le CEO de ToumAI.

En effet, les besoins de Voice Analytics ne se limitent pas au service client. L’ambition de ToumAI est d’étendre l’application de sa technologie à de nouveaux secteurs comme le e-commerce et la logistique, offrant des solutions adaptées à une gamme variée de besoins et contribuant à l’optimisation de l’expérience client.

L’accompagnement de WENOV : catalyseur de croissance pour ToumAI

WENOV, par son soutien actif aux startups, a joué un rôle important dans le développement de ToumAI. Dès ses débuts, la startup a bénéficié de la confiance d’Attijariwafa bank et du programme d’accompagnement de WENOV, qui lui a permis d’accéder à des ressources précieuses, tant en termes de conseils que de connexions stratégiques.

«WENOV nous a non seulement aidés à structurer notre projet, mais a aussi facilité des synergies avec divers départements du groupe bancaire», souligne le fondateur de ToumAI.

Cet accompagnement a ouvert des portes essentielles pour l’intégration de ToumAI dans des projets concrets, tant au niveau national qu’international. Grâce au réseau d’Attijariwafa bank, ToumAI a pu s’ouvrir à de nouveaux marchés et partenaires, consolidant ainsi son positionnement dans le Voice Analytics et renforçant sa crédibilité auprès des acteurs de l’écosystème.

Les défis d’une startup innovante dans un secteur en pleine expansion

Comme toute startup, ToumAI a dû relever des défis importants pour se démarquer dans un secteur compétitif. En misant sur une expertise Deeptech alliée à une connaissance approfondie des marchés émergents, l’entreprise a su construire une solide réputation. L’un des enjeux majeurs a été de démontrer la valeur ajoutée de ses solutions en termes de performance, satisfaction client et efficacité opérationnelle.

«Nous avons appris à jongler entre expérimentation technologique et rigueur de développement, pour répondre aux attentes de nos clients sans compromettre notre fiabilité», ajoute le co-fondateur de ToumAI.

En développant des partenariats clés et en s’assurant des cas d’usage pertinents, ToumAI a réussi à se positionner comme un acteur fiable et innovant, prêt à répondre aux défis d’un environnement multiculturel et multilingue.

Une vision unique pour l’avenir de l’analytique vocale

Avec une approche holistique de l’expérience client, qui intègre non seulement les langues et les cultures, mais aussi les émotions et les nuances contextuelles, ToumAI est bien placée pour capter la diversité du marché.

L’entreprise ambitionne de devenir un leader du Voice Analytics dans les marchés émergents et de s’imposer comme un partenaire de choix pour les entreprises souhaitant optimiser leur relation client grâce à l’intelligence artificielle.

ToumAI Analytics incarne une innovation marocaine qui transcende les frontières, alliant expertise locale et ambitions internationales.

Grâce à des solutions technologiques puissantes et à une stratégie de développement audacieuse, la startup ne cesse de transformer la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients, en rendant chaque interaction plus humaine, plus contextuelle et plus enrichissante.

Les Inspirations ÉCO