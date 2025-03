La Bourse de Casablanca entame la semaine sur une bonne note

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,2% à 16.643,62 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,33% à 1.349,77 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, gagnait 0,25% à 1.156,65 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’appréciait de 0,28% à 1.734,76 pts. Sur le front des valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (+5,1% à 469,8 DH), Lesieur Cristal (+5,08% à 279,5 DH), HPS (+3,33% à 620 DH), Med Paper (+2,89% à 22,43 DH) et Fenie Brossette (+2,02% à 210 DH) ont réalisé les meilleures performances.

En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par Atlantasanad (-3,07% à 145,4 DH), Jet contractors (-3% à 2.521 DH), Managem (-2,95% à 3.882 DH), CMGP Group (-2,58% à 321,5 DH) et SMI (-1,28% à 2.310 DH).

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,23%.

S.L.