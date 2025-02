Le Dirham s’apprécie face à l’Euro et au Dollar

Par LeSiteinfo avec MAP

Le dirham s’est appréciée de 0,5% vis-à-vis de l’euro et de 0,1% face au dollar américain, durant la période du 06 au 12 février, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM dans son bulletin hebdomadaire.

Au 7 février 2025, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 369 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,2% d’une semaine à l’autre et de 4% en glissement annuel, fait savoir la même source.

Concernant le volume des interventions de BAM, celui-ci s’est établi en moyenne quotidienne à 146,1 MMDH, réparti entre des avances à 7 jours pour 64,4 MMDH, ainsi que des pensions livrées à plus long terme et des prêts garantis pour des montants respectifs de 51,3 MMDH et 30,5 MMDH.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est replié à 1,1 milliard de dirhams, tandis que le taux interbancaire s’est établi en moyenne à 2,5%.

Lors de l’appel d’offres du 12 février (date de valeur le 13 février), la Banque a injecté un montant de 67 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Coté Bourse, le MASI s’est apprécié de 1,1% au cours de la semaine allant du 6 au 12 février, portant sa performance depuis le début de l’année à 11%. Cette évolution hebdomadaire reflète notamment des progressions de 4,9% pour l’indice des télécommunications, de 5,4% pour celui des mines et de 6,1% pour l’indice « Pétrole et Gaz ».

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d’une semaine à l’autre, de 1,7 MMDH à 2,8 MMDH, réalisé principalement sur le marché central actions.

S.L