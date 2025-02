La Fondation Attijariwafa bank lance la 2ème édition de son concours #ImagineTaVille

Engagée en faveur de la promotion des arts contemporains, la Fondation Attijariwafa bank lance la

seconde édition de son concours national d’arts visuels.

#ImagineTaVille s’inscrit dans la continuité d’une série d’initiatives portées par la Fondation, visant à

promouvoir la visibilité des jeunes talents et à valoriser leur expression artistique sous le prisme d’une

thématique d’actualité.

Pour cette deuxième édition, les candidats sont invités à exprimer artistiquement leur vision de

l’environnement à l’échelle locale et internationale : changement climatique, eau et enjeux du développement durable sont parmi les sujets cruciaux qui peuvent être abordés.

#ImagineTaVille s’adresse aux artistes ainsi qu’à tous les passionnés d’arts visuels. L’appel à

candidature est accessible sur www.attijariwafabank.com jusqu’au 15 mars 2025.

La Fondation Attijariwafa bank se donne pour mission de mettre en lumière le dynamisme et la

richesse de la scène artistique marocaine, en encourageant particulièrement la mixité entre les

pratiques artistiques classiques et les expressions contemporaines, parmi lesquelles la photographie,

l’animation, la vidéo, la réalité augmentée…

Un jury d’excellence, composé de Abla Ababou, galeriste et journaliste, de Mohamed Rachdi,

artiste, critique d’art et commissaire d’expositions, de Zine El Abidine El Amine, artiste plasticien et

de Mehdi Guedira, responsable RSE du groupe Attijariwafa bank, étudiera les candidatures pour

désigner quatre gagnants. Ces derniers bénéficieront d’un Prix et d’une exposition pendant deux mois

à l’espace d’art Actua de la Fondation Attijariwafa bank à Casablanca.

Pendant toute la durée du concours, et avec l’aide d’experts reconnus, la Fondation Attijariwafa bank

publiera sur ses réseaux sociaux des vidéos, interviews et informations utiles concernant le concours.

Les candidats de toutes les régions du Royaume, sont invités à suivre régulièrement l’actualité et les

modalités de participation du concours sur la page : Participez au concours #ImagineTaVille jusqu’au

15 Mars 2025! | Attijariwafa bank

Date limite de participation : 15 mars 2025 à minuit

Rendez-vous sur la page Facebook et la chaine Youtube de la Fondation Attijariwafa bank.