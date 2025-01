L’AMMC présente ses priorités d’actions 2025

Conformément à ses engagements et en ligne avec ses orientations stratégiques 2024-2028, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) publie ses priorités d’actions pour l’année 2025.

La publication annuelle des priorités d’actions permet à l’Autorité d’une part, de s’adapter aux évolutions et aux attentes des différents acteurs du marché et d’autre part, de donner une meilleure lisibilité à son action en publiant aux côtés des priorités 2025 ses principales réalisations de l’année écoulée.

Ainsi, pour l’année 2025, les priorités d’actions de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux s’articuleront autour de quatre axes majeurs :

MOBILISER L’ÉPARGNE ET PROMOUVOIR LA FINANCE DURABLE

INTENSIFIER LES ACTIONS D’ÉDUCATION FINANCIÈRE ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MARCHÉ

RENFORCER L’EFFICACITÉ DE LA SUPERVISION

AMÉLIORER LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE ET RSE DE L’AMMC

MOBILISER L’ÉPARGNE ET PROMOUVOIR LA FINANCE DURABLE :

L’AMMC poursuivra ses efforts pour encourager l’investissement dans les instruments financiers et promouvoir le développement d’une finance verte et durable. L’Autorité prévoit notamment de :

Impulser une nouvelle dynamique au secteur de la gestion d’actifs à travers l’opérationnalisation de la loi sur les OPCVM et la mise en place d’un cadre réglementaire spécifique à la Gestion Sous Mandat.

Renforcer l’usage des nouveaux instruments financiers grâce à un accompagnement du lancement opérationnel du Marché à Terme, au pilotage d’une étude sur la titrisation ou encore au lancement d’un programme d’accompagnement des acteurs pour une opérationnalisation de l’activité de financement collaboratif (crowdfunding).

En étroite collaboration avec la Bourse de Casablanca et la CGEM, l’AMMC poursuivra les opérations de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises afin de renforcer leur connaissance de la Bourse, y compris le marché alternatif dédié aux PME, et leur en faciliter l’accès.

Œuvrer pour une finance plus durable à travers la contribution à la mise en œuvre de la stratégie nationale Finance Climat, prévoyant notamment l’implémentation d’un référentiel international de Reporting ESG et la mise en place d’une taxonomie verte pour le secteur financier.

INTENSIFIER LES ACTIONS D’ÉDUCATION FINANCIÈRE ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MARCHÉ

En 2025, l’AMMC renforcera son engagement pour le développement d’un Marché des capitaux dynamique, inclusif et innovant. L’AMMC entend :

Accroître la portée et l’impact de ses actions d’éducation financière avec le lancement d’un Observatoire de l’épargne et de l’investissement dédié aux données relatives à l’épargne des particuliers en matière d’épargne investie en instruments financiers sur le Marché des capitaux marocain.

Accompagner le développement des Fintech à travers une contribution accrue au déploiement du Morocco Fintech Center et à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire des actifs numériques.

Œuvrer au renforcement des moyens et capacités des acteurs du marché, avec notamment le lancement de la certification internationale pour les gérants de portefeuilles.

RENFORCER L’EFFICACITÉ DE LA SUPERVISION

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux renforcera son approche de supervision en 2025. Il est ainsi prévu de :

Digitaliser, intensifier les contrôles et mener des actions de sensibilisation sur les délits boursiers avec l’opérationnalisation de la digitalisation des inspections, la multiplication des missions d’inspection et la réalisation de missions SCOP (Supervision et Contrôle des Opérations sur certaines Pratiques du marché) couvrant des thématiques spécifiques telles que le dispositif de déontologie et de gestion des conflits d’intérêt. La sensibilisation des acteurs sur les délits bousiers se traduira, pour sa part, par l’organisation de campagnes d’échanges ainsi que la publication d’un guide sur le sujet.

Veiller à l’efficacité du dispositif de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC&FT) en engageant les travaux de préparation pour le nouveau cycle d’évaluation mutuelle prévu à partir de 2026 ainsi que la publication d’un nouveau guide pour accompagner les intervenants dans l’identification des risques spécifiques à leur activité et dans le renforcement de leur dispositif de contrôle.

Améliorer l’approche de la gestion par les risques pour renforcer la résilience du marché en réévaluant la méthodologie de gestion par les risques en s’appuyant sur les meilleurs standards internationaux afin d’assurer le bon fonctionnement du Marché des capitaux.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE ET RSE DE L’AMMC

L’AMMC s’attèlera les prochains mois à améliorer son efficience organisationnelle et sa Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Pour ce faire, l’AMMC compte :

S’appuyer sur les nouvelles technologies pour une organisation plus efficiente en mettant en place des stratégies innovantes basées sur la Data, l’IA (Intelligence Artificielle) ou encore le Cloud.

Consacrer sa démarche RSE à travers l’élaboration d’une politique claire, agile et pérenne.

Retour sur les principales réalisations de l’année 2024

S’agissant des réalisations de 2024 de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, il y a lieu de citer :

Le lancement du Marché à Terme : L’année 2024 a été marquée par l’adoption et la mise en œuvre des principales actions visant à assurer le lancement effectif du Marché à Terme avec le concours de différents partenaires. Le Marché à Terme offrira aux acteurs du marché de nouveaux instruments innovants de couverture contre les risques de marché tout en améliorant la liquidité des instruments financiers au comptant, attirant ainsi davantage d’investisseurs.

Le renforcement des partenariats pour une meilleure éducation financière : En 2024, l’AMMC a signé un accord avec l’UM6P couvrant divers domaines dont l’éducation financière, la formation des professionnels de la finance, la recherche ou encore l’innovation et l’entrepreneuriat.

La promotion de la finance durable : L’AMMC a réalisé un bilan des pratiques des émetteurs en matière de reporting ESG à l’aide d’un outil d’évaluation de la conformité et de la qualité des rapports, et échangé avec les acteurs du Marché des capitaux marocain sur leurs retours d’expérience et les évolutions attendues. Confirmant son engagement en faveur du développement de la finance durable, l’AMMC a adopté en septembre 2024, aux côtés du Ministère de l’Économie et des Finances, de Bank Al-Maghrib et de l’ACAPS, la nouvelle stratégie Finance Climat à l’horizon 2030, visant à accélérer la transition verte du secteur financier marocain.

L’intensification des contrôles et le renforcement de la communication sur la planification et les résultats de ces contrôles : En 2024, l’AMMC a réalisé 35 missions, contre 29 en 2023, orientées principalement vers l’exercice des activités de gestion d’actifs OPCVM, OPCC, OPCI, dépositaire de fonds et suivi des plans d’action.

La certification ISO 37001 de l’AMMC : L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux a obtenu en mars 2024 le certificat ISO 37001, attestant de la conformité de son système de management anti-corruption aux exigences de la norme internationale couvrant l’ensemble de ses activités.

Le renforcement de la collaboration internationale de l’AMMC : Dans l’objectif d’assurer un développement adapté du Marché des capitaux et de renforcer son positionnement dans la région, l’AMMC a signé un accord de coopération avec l’AMF France prévoyant une coopération accrue sur des enjeux communs. Par ailleurs, la Présidente de l’AMMC a été élue, pour un troisième mandat consécutif, à la Présidence du Comité Régional Afrique et Moyen Orient de l’IOSCO, siégeant à ce titre au Conseil d’administration de l’organisation.

L’élaboration de la feuille de route « Data » : L’AMMC a élaboré une stratégie data pour la période 2024-2028. Cette feuille de route aborde les aspects de gestion et de gouvernance des données, notamment la sécurité, la collecte, la traçabilité, la fiabilité, l’exploitation et la qualité.

La contribution au développement des Fintech : L’AMMC a renforcé son soutien pour le développement des Fintech à travers notamment sa participation active à l’encadrement réglementaire des cryptoactifs et à la mise en place de l’association Morocco Fintech Center.

L’évolution de l’organisation interne de l’AMMC : Engagée dans un processus de modernisation continue, l’AMMC s’est dotée en 2024 d’une nouvelle organisation interne pour accompagner le développement du Marché et mieux servir les objectifs stratégiques de l’Autorité.