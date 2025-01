Ciments du Maroc et l’ONG Tibu Africa lancent le programme « Génération Sportive »

Ciments du Maroc, acteur majeur de l’industrie des matériaux de construction et engagé dans le développement durable, et Tibu Africa, ONG pionnière dans l’éducation et l’inclusion sociale par le sport, annoncent le lancement du programme « Génération Sportive » dans plusieurs régions du royaume.

Ce partenariat à fort impact, présenté aujourd’hui lors d’un événement à Casablanca, vise à transformer la vie de milliers d’élèves en intégrant le sport comme levier éducatif et de développement personnel.

Un partenariat au service des générations montantes

A travers ce partenariat, Ciments du Maroc et Tibu Africa unissent leurs expertises pour offrir aux élèves de plusieurs écoles publiques primaires des activités sportives régulières et des ateliers éducatifs innovants. L’objectif est de favoriser un épanouissement global des jeunes, en renforçant leurs compétences motrices, cognitives et socio-affectives tout en leur inculquant les valeurs essentielles du sport, telles que la résilience, la solidarité, le leadership et le fair-play.

Le programme « Génération Sportive » s’inscrit dans une dynamique éducative à fort impact, visant à :

Adopter un mode de vie sain et actif : grâce à des séances d’éducation physique adaptées et encadrées par des animateurs spécialisés en Sport-Santé.

Stimuler la réussite scolaire : à travers des ateliers intégrant les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM), ainsi que des activités de robotique.

Renforcer les compétences sociales : en favorisant la collaboration et l’esprit d’équipe grâce à des projets collectifs et des compétitions sportives.

Un impact durable en faveur des communautés locales

Le programme ciblera les élèves de plus de 6 écoles publiques situées dans des zones rurales au cours de cette année. En mobilisant les familles des bénéficiaires à travers des ateliers d’éducation positive, ce projet ambitionne de créer un écosystème inclusif et durable, tout en améliorant l’attractivité des écoles primaires.

Severin Weig, Directeur Général de Ciments du Maroc déclare : « Ce partenariat avec Tibu Africa reflète notre engagement profond en faveur du développement humain et social. Nous sommes convaincus que le sport, au-delà d’un simple loisir, est un outil puissant pour éduquer, transformer et construire une société plus inclusive et prospère. » Severin Weig affirme également que: « Cette journée marque une étape importante dans notre engagement en tant qu’entreprise citoyenne, profondément ancrées dans les valeurs du développement durable. En tant qu’acteur majeur du secteur cimentier, nous sommes convaincus que notre responsabilité ne se limite pas à la production de matériaux de construction. Elle s’étend également à la contribution à construire des sociétés plus inclusives et plus solidaires. Nous croyons fermement que le sport, bien plus qu’un simple loisir, est un outil puissant pour éduquer, transformer et inspirer. Il est un vecteur d’émancipation, de cohésion sociale et de dépassement de soi. À travers ce programme, nous souhaitons offrir aux jeunes générations des opportunités concrètes de développement, en utilisant le sport comme levier d’apprentissage, de leadership et d’inclusion. »

Mohamed Amine Zariat, Président de Tibu Africa ajoute: « Grâce à cette collaboration, nous renforçons notre capacité à accompagner les jeunes générations, en leur donnant les moyens de s’épanouir et de réussir. Nous remercions Ciments du Maroc pour leur vision et leur engagement à nos côtés dans ce projet à fort impact social. »

Le partenariat entre Ciments du Maroc et Tibu Africa contribue directement à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable de l’ONU n°3 (santé et bien-être) et n°4 (éducation de qualité). Cette initiative est soutenue par plusieurs acteurs institutionnels, dont le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports ainsi que des chercheurs spécialisés en sport pour le développement.