SRM Casablanca-Settat: un démarrage maîtrisé et des perspectives prometteuses

Depuis le démarrage de ses activités le 1er octobre 2024, la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat, en charge de la distribution de l’eau potable et de l’électricité et de l’assainissement liquide dans toute la Région, a veillé à assurer la continuité du service public, tout en posant les bases d’un nouveau modèle de gestion innovant et durable. Point d’étape sur ce chantier stratégique qui vise à améliorer la qualité et à atteindre l’efficience des services publics.

Un démarrage maîtrisé et des perspectives prometteuses

Quatre mois seulement après son entrée en service, la SRM Casablanca-Settat a franchi avec succès une étape majeure. Dès son lancement, la société s’est dotée d’une organisation qui a érigé l’équité territoriale et la satisfaction globale des clients au cœur de ses priorités stratégiques.

En effet, 12 Directions Préfectorales et Provinciales ont été mises en place pour couvrir l’ensemble du périmètre de la Région, harmoniser l’expérience client et développer la relation de proximité.

Aujourd’hui, tous les clients de la Région disposent d’un interlocuteur unique assurant la distribution des services publics. De multiples canaux ont été mis à leur disposition sur l’ensemble du périmètre de la Région : agences clientèle, Centre de Relation Clientèle accessible 24h/24, 7j/7 par téléphone, e-mail ou par courrier. De même, un site web dédié a été mis en place pour informer tous les clients et les orienter vers une plateforme sécurisée pour le paiement digitalisé de leurs factures. Les clients ont également la possibilité de régler leurs factures via les applications bancaires et dans le réseau des partenaires externes (Tasshilat, M-Post, Fawatir, Barid Cash, Wafa Cash, Naps…).

De façon globale, la SRM Casablanca-Settat informe régulièrement ses clients via ses plateformes sur les réseaux sociaux, en partageant l’actualité et les informations pratiques de la société.

Accordant une attention particulière à la qualité de ses relations avec ses partenaires, la SRM

Casablanca-Settat a, dès son démarrage, fortement mobilisé ses équipes pour assurer une

transition comptable et financière dans les meilleures conditions avec les anciens opérateurs,

tout en veillant à honorer les engagements pris envers les fournisseurs et les prestataires

et à assurer leur paiement.

Un programme d’investissements ambitieux pour 2025

La SRM Casablanca-Settat prévoit, pour cette année, un programme d’investissements record d’un montant global de plus de 5 milliards de DH. Tout en veillant à l’équité territoriale à l’échelle de la Région, ce programme vise à répondre aux besoins prioritaires des habitants et des opérateurs économiques en renforçant les infrastructures d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide. Il comprend des projets majeurs bénéficiant aux différentes préfectures et provinces de la Région et visant en particulier :

• le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable, notamment à travers la réalisation de 12 réservoirs avec une capacité de stockage supplémentaire de 227.000 m³ réparties (soit une augmentation de plus de 22%), et d’un système de transfert des eaux de dessalement de plus de 100 km ;

• la réutilisation des eaux usées épurées afin d’améliorer le taux de dépollution et de réduire la pression sur les ressources conventionnelles, à travers la construction de 13 stations d’épuration des eaux usées pour un volume total de 26 millions de m³ par an ;

• la protection contre les inondations par le lancement de systèmes de renforcement d’assainissement pluvial, à travers notamment la construction de 6 grandes galeries de diamètres importants allant jusqu’à 6 mètres sur un linéaire de 86 km ;

• la sécurisation de l’alimentation en électricité, via la création et l’extension de 5 postes sources pour la transformation de l’énergie de très haute tension ;

• le renforcement des moyens d’exploitation et la modernisation des agences clientèle pour assurer une meilleure qualité de service.

À travers ces investissements très conséquents, la SRM Casablanca-Settat affirme son engagement à apporter des services de qualité à plus de 7 millions d’habitants et à contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie.

Acteur clé de la Région, la SRM Casablanca-Settat est fermement résolue à répondre aux enjeux d’excellence opérationnelle, de gestion équitable des services et du développement durable.