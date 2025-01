Le Maroc accueille la Conférence Internationale sur l’Innovation Technologique et l’Investissement Touristique

Dans le cadre de l’engagement du Maroc envers un tourisme innovant et durable, le Ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, l’ONU Tourisme et la SMIT ont co-organisé aujourd’hui à Marrakech, la Conférence Internationale sur l’Innovation Technologique et l’Investissement Touristique.

Co-présidée par Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, et Zurab Pololikashvili, Secrétaire Général de l’ONU Tourisme, en présence de Karim Zidane, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, de Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), et de Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, l’événement a cristallisé l’ambition marocaine de devenir un hub régional pour l’innovation et l’investissement dans le tourisme.

Dans son discours d’ouverture, Fatim-Zahra Ammor souligne : « Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a réalisé des avancées considérables dans de nombreux secteurs stratégiques, y compris le tourisme. Nous voulons accélérer encore plus cette dynamique dans le secteur et pour ce faire, nous nous concentrons davantage sur la digitalisation. Et nous pensons fermement qu’en matière d’innovation et de digitalisation touristique, le Maroc est bien positionné pour devenir un hub africain. »

De son côté, Zurab Pololikashvili, Secrétaire Général de l’ONU Tourisme a déclaré : « Je suis très heureux d’être de retour au Royaume du Maroc pour participer au Forum sur l’Innovation Technologique et l’Investissement Touristique, qui reconnait l’importance de l’innovation pour continuer à stimuler l’investissement et renforcer la compétitivité à long terme sur le marché mondial.

Cette conférence a rassemblé des leaders et investisseurs mondiaux qui ont mis en lumière le rôle crucial des technologies numériques et de l’innovation dans la création de nouvelles opportunités d’investissement. Un guide dédié à l’investissement touristique au Maroc, intitulé « Tourism Doing Business – Investing in Morocco », a été dévoilé. Élaboré en collaboration avec l’ONU Tourisme et la SMIT, ce document offre aux investisseurs et aux professionnels du tourisme un référentiel clair et complet pour le développement de projets touristiques au Maroc. Le guide met en lumière le patrimoine culturel unique du Royaume, sa croissance économique robuste et son environnement d’affaires idéal.

Il permet ainsi aux parties prenantes d’acquérir une connaissance approfondie du secteur touristique marocain et de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.

L’entrepreneuriat des jeunes a également été à l’honneur avec la distinction de 5 start-ups lauréates du concours national de l’innovation lancé en partenariat avec l’ONU Tourisme et la SMIT. Ces jeunes porteurs de projets illustrent l’écosystème entrepreneurial effervescent du Royaume et la créativité de sa jeunesse :

« Attar », basée à Casablanca, révolutionne l’expérience olfactive touristique en proposant des parfums inspirés des régions marocaines, créant ainsi une nouvelle forme de souvenir sensoriel.

« Eco Dôme », originaire de Tata, promeut un tourisme durable dans le sud marocain avec ses hébergements écologiques uniques, alliant tradition et modernité.

« Mouja », start-up d’Agadir, se distingue dans le tourisme sportif en offrant des expériences de surf écoresponsables et en formant de jeunes instructeurs locaux.

« Pikala Bikes », implantée à Marrakech, allie mobilité douce et découverte culturelle à travers ses tours guidés à vélo, tout en formant des jeunes guides locaux.

« Wanaut » une plateforme innovante qui transforme la façon dont les gens s’engagent avec la culture, le sport, tout en accompagnant les créateurs d’experiences qui sont dans l’informel à se professionnaliser.

La conférence a également permis de débattre des défis majeurs auxquels fait face le tourisme mondial. Les experts internationaux ont exploré des thématiques cruciales comme la croissance digitale durable et l’autonomisation des PME, des sujets dans lesquels le Maroc s’inscrit déjà activement.

Dans le cadre de sa vision ambitieuse visant 26 millions de visiteurs d’ici 2030, ainsi que la préparation de la Coupe du Monde 2030, le Maroc mise fortement sur l’innovation et la digitalisation afin d’enrichir l’expérience des visiteurs et s’imposer comme une destination phare sur la scène internationale.

S.L.