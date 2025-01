Casablanca: Marly Boutique Hotel ouvre ses portes le 1er février

Il est un lieu confidentiel, où le passé et le présent s’enlacent au cœur du quartier emblématique de Casablanca.

D’une vision rêvée, Marly Boutique Hotel naît, un hommage au style Art Déco. Ses murs racontent des histoires, et chaque détail murmure une élégance intemporelle. Des lieux de vie se créent, reflétant un art de vivre sans pareil.

Ici, l’Atlantique murmure à l’oreille de la ville blanche, et les ruelles vibrent d’histoires anciennes et nouvelles. Casablanca, entre modernité et tradition, invite à se perdre et à s’émerveiller.

C’est au cœur de cette métropole vibrante, sur l’emblématique boulevard Al Massira Khadra, que Marly Boutique Hotel s’apprête à ouvrir ses portes le 1er février 2025. Stratégiquement situé à quelques pas des célèbres Twin Center et à proximité des principales attractions culturelles et commerciales de la ville, cette nouvelle adresse offre une immersion parfaite dans l’âme vibrante de Casablanca. Idéalement positionné entre histoire et modernité, Marly Boutique Hotel devient le point de départ idéal pour explorer les secrets de la ville.

UN HOMMAGE À L’ART DÉCO

Derrière une majestueuse façade de style haussmannien, chaque recoin du Marly raconte une histoire, murmurée par les matériaux nobles qui le composent : marbre italien, bois laqué, laiton doré, miroirs vieillis et fer forgé. Les fresques murales évoquent une ambiance d’un autre temps, réinterprétée avec modernité.

Ce bâtiment est un hommage vibrant au style Art Déco qui a marqué l’architecture de Casablanca. Ses lignes élégantes, ses courbes généreuses et ses détails raffinés témoignent d’une époque où l’élégance et la sophistication régnaient en maîtres, capturant l’essence de ce style raffiné, symbole d’un Casablanca vibrant et cosmopolite.

Le style architectural du Marly Boutique Hotel est un hommage à l’élégance et au rêve d’une ville éternellement avant-gardiste. Ici, chaque élément de design a été soigneusement choisi pour évoquer une ambiance à la fois intemporelle et moderne, recréant l’âme des hôtels particuliers.

S’ÉVEILLER AU CŒUR DE CASABLANCA

Dans cet écrin, 39 chambres et suites lumineuses se révèlent comme autant de refuges d’élégance et de confort. Les Chambres Deluxe, avec leurs 33 à 39 m², avec ou sans balcon, accueillent les hôtes dans une atmosphère chaleureuse où les teintes chaudes se mêlent à la douceur du velours et aux motifs oniriques des papiers peints. De vastes fenêtres laissent entrer une lumière naturelle apaisante, tandis que les salles de bain en marbre et laiton offrent une touche finale d’éclat.

Les Chambres Exécutives, quant à elles, s’étendent sur 37 à 40 m² et proposent des balcons privés avec vue sur le boulevard animé. Ici, la générosité des espaces se marie à une esthétique Art Déco raffinée, créant un sanctuaire parfait pour se ressourcer.

Nichées sous la coupole emblématique de l’hôtel, les Chambres Prestige offrent une vue panoramique à 180° sur Casablanca. Ces 40 m² de charme absolu révèlent un design à la fois audacieux et harmonieux, où chaque élément, du mobilier sur mesure aux matériaux choisis, témoigne d’une attention aux détails hors pair.

Pour une expérience d’exception, les Suites Signature M incarnent l’essence du raffinement. Situées au dernier étage, le cinquième, elles baignent dans une lumière naturelle qui inonde les espaces grâce à de grandes baies vitrées donnant accès au balcon qui s’étire sur toute la longueur de la chambre offrant une vue imprenable sur Casablanca.

Ces surfaces généreuses de 44 et 51 m² comprennent un espace salon distinct de l’espace nuit. La décoration, qui sublime le style Art Déco, associe fresques murales, têtes de lit en velours et luminaires vintage pour créer une ambiance où chaque détail raconte une histoire unique.

DES RESTAURANTS COMME LIEUX DE VIE

Dans le même esprit, se déploient différentes atmosphères incarnant la culture de la convivialité, de l’hospitalité et des plaisirs épicuriens. Dans ce sillage, née du désir de renouer avec la passion et l’amour pour la cuisine, la brasserie MAISON M décline une symphonie de recettes classiques inspirées d’une cuisine française et méditerranéenne avec un twist de modernité.

Des plats gourmands et généreux qui évoluent au gré des saisons et des envies. Le restaurant s’étend sur une vaste salle où la convivialité est reine. L’atmosphère s’accorde au rythme vibrant de la ville, imprégnée d’un authentique, sans artifice. Ici, les conversations fusent, les verres s’entrechoquent, et l’atmosphère rappelle les brasseries parisiennes d’antan. Élément central indissociable de la brasserie, le comptoir avec ses miroirs vieillis capture l’énergie unique de la brasserie et ponctue les heures de la journée.

Perché au 6ème étage, MYSTIK Rooftop se dévoile tel un jardin suspendu sur les toits, un lieu où l’on

prend plaisir à siroter un verre, à se laisser envoûter par un beau coucher de soleil, à savourer une

cuisine de partage et à se laisser porter par l’effervescence de la nuit. Le décor, aux accents de

boudoir, célèbre la noblesse des matériaux. De grandes baies vitrées offrent une transition fluide

entre l’intérieur élégant et l’extérieur verdoyant, tandis que, au crépuscule, l’éclairage délicat

transforme le restaurant en un véritable tableau vivant baigné de l’esprit Belle Époque.

Célébrant l’innovation culinaire, la carte du MYSTIK reflète l’esprit vibrant et décontracté du lieu. Élaborée par des chefs de renom, elle reflète une cuisine fusion où se côtoient influences japonaises et péruviennes. Des créations élégantes telles que des sushis revisités, des ceviches et tiraditos

délicatement parfumés, des plats et tapas aux accents péruviens se partagent avec sophistication, tandis que des cocktails créatifs, signés par des mixologues experts, subliment

l’ensemble avec légèreté et finesse.

Marly Boutique Hotel est plus qu’un hôtel. C’est une expérience, une invitation à découvrir

Casablanca sous un jour nouveau, entre énergie urbaine et évasion intemporelle. Dans ce lieu où

chaque instant compte, le voyage commence dès que l’on pousse ses portes…