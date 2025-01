SHBM organise la 4ème édition du Internship Networking Forum (INF)

Sous le thème » Renaissance de l’Hôtellerie au Maroc : Tradition et Excellence Mondiale « , SHBM réunit étudiants et leaders du secteur pour mettre en avant l’évolution du secteur de l’hôtellerie.

La School of Hospitality Business and Management (SHBM) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a organisé l’Internship Networking Forum (INF) 2025 le 17 janvier sur son campus de Benguerir.

Cet événement a réuni des étudiants et des leaders du secteur autour du thème : « Renaissance de l’Hôtellerie au Maroc : Tradition et Excellence Mondiale ».

Le forum, coordonné par les étudiants de deuxième année, a offert un espace d’échange entre le monde académique et celui de l’industrie, favorisant une synergie entre théorie et pratique. Les participants ont eu l’opportunité de prendre part à des sessions de réseautage et de recrutement accéléré, ouvrant la voie à des perspectives de stages et à des opportunités de développement professionnel.

Les intervenants et les panels ont exploré des sujets essentiels, allant des tendances émergentes de l’industrie à la durabilité et l’innovation. Des activités culturelles ont complété ces discussions, mettant en valeur comment les traditions marocaines peuvent enrichir et transformer les pratiques hôtelières modernes.