Geely dévoile le Cityray, un C-SUV alliant puissance et modernité

Geely est fier de dévoiler le Cityray, un C-SUV au design audacieux, alliant puissance, modernité et sophistication.

Ce modèle incarne la vision de Geely d’offrir un véhicule robuste, majestueux et parfaitement adapté aux besoins variés des conducteurs modernes. Le Cityray se distingue comme un C-SUV imposant, prêt à affronter tous types de routes et à offrir une expérience de conduite inégalée, affirmant ainsi sa place unique dans la gamme Geely.

Un design imposant et distinctif

Le Geely Cityray affiche une silhouette résolument statutaire. Ses lignes nettes et ascendantes, associées à un aileron sportif et des doubles sorties d’échappement, lui confèrent une présence visuelle qui ne passe pas inaperçue. L’éclairage avant à 256 diodes LED, avec ses feux distinctifs, souligne son caractère affirmé, tandis que les feux arrière à arc lumineux intensifient son allure majestueuse, particulièrement dans l’obscurité. Ce SUV impose son style, symbole d’une force tranquille et d’une élégance inégalée.

L’intérieur du Geely Cityray, à la hauteur de son apparence, reflète le même niveau de sophistication. L’ergonomie soignée et l’utilisation de matériaux de qualité supérieure créent une atmosphère où chaque trajet devient un privilège. Avec un écran multimédia de 13,2 pouces et un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, l’habitacle met l’accent sur l’accessibilité et l’innovation, offrant au conducteur une interface intuitive qui renforce l’expérience de conduite. L’éclairage d’ambiance à 72

couleurs ajoute une dimension sensorielle unique, transformant chaque instant à bord en un moment de raffinement.

Une puissance prête à explorer

Sous son capot, le Geely Cityray ne cache pas sa puissance. Équipé d’un moteur 1,5L turbocompressé de 174 ch, il atteint les 100 km/h en seulement 7,9 secondes, offrant une accélération fluide et maîtrisée. Sa transmission 7DCT à double embrayage assure des changements de vitesses rapides et précis, pour une conduite dynamique et agréable. Couplé à une garde au sol de 185 mm, il affronte avec aisance les défis des routes pavées, des sentiers escarpés et des terrains variés, renforcé par ses

quatre modes de conduite adaptés à toutes les situations : Eco, Confort, Sport et Intelligent.

Confort, sécurité et technologie de pointe

La sécurité et le confort sont au cœur de l’ADN du Geely Cityray. Avec jusqu’à six airbags et des systèmes d’assistance à la conduite avancés, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie et la surveillance des angles morts, ce C-SUV garantit la tranquillité d’esprit à chaque instant. Le système de caméras 360° et les alertes avancées de prévention des collisions renforcent encore cette sensation de sécurité, en offrant au conducteur une maîtrise totale de son environnement.

Un C-SUV qui séduit par sa polyvalence

Le Geely Cityray n’est pas simplement un véhicule : c’est une déclaration de style, de puissance et de modernité. Conçu pour les conducteurs en quête d’un véhicule imposant, élégant et performant, le Cityray est un véritable ambassadeur de la marque Geely, alliant sophistication et fonctionnalité.

Une finition impeccable et distinctive

Le Geely Cityray est conçu pour répondre aux attentes des conducteurs modernes grâce à une montée en gamme structurée et soigneusement étudiée. Trois finitions distinctes sont disponibles, chacune mettant en avant un équipement complet et un design raffiné pour satisfaire les besoins et goûts variés des utilisateurs.

Finition Confort : Dès l’entrée de gamme, cette version impressionne par ses fonctionnalités de haute qualité, avec des jantes en alliage de 18 pouces, un écran tactile HD de 13,2 pouces, et des équipements de sécurité avancés comme une caméra de recul et des radars de stationnement arrière.

Finition Premium : En ajoutant un niveau supérieur de sophistication, cette finition inclut un toit ouvrant panoramique, une caméra panoramique 360°, et des systèmes d’assistance comme le détecteur d’angles morts et l’assistance de changement de voie.

Finition Sport+ : La version ultime sublime l’expérience avec des équipements exclusifs comme des jantes de 19 pouces, des sièges avant électriques avec fonction mémoire pour le conducteur, et un éclairage d’ambiance personnalisable.

Avec ses équipements variés et ses finitions distinctives, le Geely Cityray s’impose comme un modèle incontournable dans sa catégorie, combinant style, confort et technologie de pointe.

Le nouveau Cityray est disponible à partir de 249 900 DH en finition Confort (prix de lancement).