Electroplanet Pro : une offre B2B renforcée avec des solutions sur mesure pour les entreprises

Electroplanet annonce le renforcement stratégique de son offre B2B sous le label Electroplanet Pro. En capitalisant sur son expertise et son réseau de 48 magasins répartis à travers le Royaume, l’enseigne propose désormais des services élargis et adaptés aux besoins spécifiques des entreprises. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’accompagner les acteurs économiques marocains avec des solutions sur mesure et innovantes.

« Nous avons renforcé notre offre B2B pour répondre aux attentes spécifiques des entreprises marocaines, qu’elles soient dans l’immobilier, l’hôtellerie ou tout autre secteur. Grâce à des solutions adaptées et à un service de proximité, nous souhaitons consolider notre position en tant que partenaire privilégié des professionnels, tout en leur apportant des outils efficaces pour optimiser leur activité. » déclare M. Hakim Mataich, Directeur Général Délégué d’Electroplanet.

Un accompagnement adapté à chaque secteur d’activité

Electroplanet Pro se distingue par une approche globale qui va bien au-delà de la simple fourniture de produits. L’enseigne offre des solutions clés en main, entièrement adaptées aux besoins des entreprises, pour simplifier et optimiser la gestion de leurs projets. Parmi ses services, la livraison gratuite sur tout le territoire et l’installation sur site d’équipements professionnels répondent aux exigences de praticité et d’efficacité, essentielles pour les clients professionnels.

Pour le secteur hôtelier, Electroplanet Pro offre des solutions personnalisées incluant l’installation gratuite de téléviseurs en mode hospitality, intégrant des fonctionnalités avancées grâce à des logiciels sur mesure. Cette solution optimise l’expérience client tout en facilitant la gestion des contenus pour les établissements.

En parallèle, l’enseigne propose l’installation de murs LED et LCD, parfaitement adaptés aux espaces commerciaux ou événementiels, ainsi que des écrans Signage équipés de systèmes logiciels pour une gestion centralisée et efficace des affichages numériques.

En combinant ces prestations techniques avec un accompagnement expert et une grande réactivité, Electroplanet Pro permet aux entreprises de réduire les contraintes opérationnelles et d’optimiser leurs performances.

Qu’il s’agisse d’un projet immobilier nécessitant l’installation rapide d’équipements, de solutions adaptées aux besoins spécifiques des hôtels et espaces commerciaux, ou encore de projets dans les secteurs de l’éducation et de la santé nécessitant une approche plus ciblée, l’enseigne garantit des interventions fiables et sur mesure.

Cette flexibilité permet à chaque client de bénéficier d’un service qui répond précisément à ses attentes tout en tenant compte des particularités de son domaine d’activité.

Un accompagnement technique et opérationnel sur mesure

Les entreprises bénéficient également d’un accompagnement spécifique dans la gestion de leurs infrastructures technologiques, à travers des services de maintenance, de support technique, et de gestion de contenu.

Ces prestations s’adaptent à la complexité des besoins modernes, qu’il s’agisse de la gestion de parcs informatiques, de la mise en place de réseaux de téléphonie, ou de solutions de connectivité avancées. En combinant conseil, suivi personnalisé, et mise en œuvre, Electroplanet Pro aide les entreprises à maximiser leur efficacité opérationnelle tout en minimisant les interruptions.

Des solutions pour renforcer les relations professionnelles

Pour soutenir les initiatives commerciales et relationnelles des entreprises, Electroplanet Pro propose des solutions sur mesure pour des programmes de fidélisation ou de récompenses. Grâce à ses bons d’achat et idées cadeaux, les entreprises peuvent offrir à leurs collaborateurs et clients une expérience personnalisée, avec la possibilité de choisir parmi une large gamme de produits disponibles dans les 48 magasins de l’enseigne à travers le Royaume. Cette flexibilité contribue à renforcer les relations d’affaires tout en améliorant la satisfaction des parties prenantes.

Des solutions financières adaptées aux entreprises

Pour répondre aux exigences budgétaires des entreprises, Electroplanet Pro propose des solutions de financement flexibles et adaptées. Les options incluent le paiement différé, l’ouverture de comptes avec des lignes de crédit maximales, ainsi que des offres de financement sur mesure. Ces dispositifs permettent aux entreprises de gérer leurs investissements plus efficacement, tout en maintenant leur trésorerie pour d’autres priorités stratégiques.

Avec cette approche orientée service, Electroplanet Pro se positionne comme un véritable partenaire stratégique, dédié à accompagner la croissance et la performance des entreprises marocaines.