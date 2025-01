La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,28% à 15.559,07 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,19% à 1.260,23 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a pris 0,5% à 1.083,16 pts.

De même, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a gagné 0,82% à 1.625,63 pts.

Au volet international, les indices FTSE CSE Morocco 15 et FTSE CSE Morocco All-Liquid se sont renforcés, respectivement, de 0,4% à 14.478,52 pts et 0,41% à 13.110,3 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Transport » (+9,94%) a enregistré la plus forte hausse, suivi des indices « Chimie » (+5,09%) et « Sociétés de portefeuilles-holdings » (+4,54%).

En revanche, les secteurs de la santé (-0,88%), des assurances (-0,74%) et de la participation et promotion immobilières (-0,73%) ont affiché les plus fortes baisses.

Les échanges ont atteint 645,65 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions »‘ et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (77,39 MDH), CMGP Group (76,29 MDH) et Akdital (62,15 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à 789,84 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Disty Technologies (+9,98 à 318,95 DH), CTM (+9,94% à 1.194 DH), Maghreb Oxygène (+8,06% à 270 DH), Zellidja SA (+5,68% à 120,9 DH) et S2M (+5,2% à 264 DH) ont réalisé les meilleures performances.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-7,61% à 97,01 DH), Colorado (-4,81% à 59 DH), IB Maroc.com (-2,83% à 34 DH), M2M Group (-2,25% à 517,1 DH) et CIH (-1,7% à 402,05 DH).