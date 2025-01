La Bourse de Casablanca clôture cette semaine en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 30 décembre au 03 janvier en hausse, son indice principal, le MASI, progressant de 5,92% à 15.516,3 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a grimpé de 6,25% à 1.257,88 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a gagné 4,94% à 1.083,78 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, avancé de 8,09% à 1.612,39 pts.

Côté secteurs, les indices « Transport » (+19,7%), « Immobilier » (+15,09%) et « Industries Agricoles » (+13,55%) ont réalisé les meilleures performances de la semaine.

A l’opposé, les secteurs « Sylviculture et Papier » (-3,23%) et « Loisirs et Hôtels » (-0,68%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont dépassé 4,76 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché Central « Actions » et dominés par les transactions sur BCP avec une part de 12,86% du volume global, Attijariwafa Bank (11,59%) et Douja prom Addoha (10,02%).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 787,17 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Jet Contractors (+20,67% à 2.160 DH), CTM (+19,7% à 1.086 DH), Zellidja S.A (+18,38% à 114,4 DH), Disty Technologies (+18,37% à 290 DH) et Alliances (+18,24% à 525 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

A l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Dari Couspate (-7,76% à 3.400 DH), M2M Group (-3,82% à 529 DH), Med Paper (-3,23% à 20,7 DH), Réalisations mécaniques (-2,2% à 400 DH) et Rebab Company (-1,96% à 100 DH).

S.L