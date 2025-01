Bourse : le MASI clôture à un plus haut historique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Masi, indice phare de la Bourse de Casablanca, a terminé la séance de vendredi sur un gain de 2,84% pour atteindre un plus haut historique de 15.516,3 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 3,09% à 1.257,88 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a pris 3,21% à 1.083,78 pts.

De même, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a avancé de 1,49% à 1.612,39 pts.

Au niveau international, les indices FTSE CSE Morocco 15 et FTSE CSE Morocco All-Liquid se sont octroyés, respectivement, 3,07% à 14.415,99 pts et 3,05% à 13.054,97 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Télécommunications » (+4,34%) a enregistré la plus forte hausse suivi des indices « Bâtiments et matériaux de construction » (+3,5%) et « Banques » (+3,4%).

En revanche, les secteurs de transport (-9,95%), de la sylviculture et papier (-2,59%) et des sociétés de financement et autres activités financières (-2,04%) ont affiché les plus fortes baisses.

Les échanges ont dépassé 1,4 milliard de dirhams (MMDH), portant essentiellement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Attijariwafa bank (206,7 millions de dirhams (MDH)), Douja Promotion groupe Addoha S.A (137,52 MDH) et la Banque centrale populaire (126,14 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 787,17 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Disty technologies a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 7,45% à 290 DH, devançant Sonasid (+6,67% à 1.120 DH), Ennakl (+6,29% à 34,97 DH), Zellidja S.A (+5,97% à 114,4 DH) et Colorado (+5,32% à 61,98 DH).

À l’inverse, les plus forts replis ont été accusés par CTM (-9,95% à 1.086 DH), Salafin (-5,97% à 550 DH), Fenie brossette (-3,31% à 105,1 DH), Cartier Saada (-2,86% à 34 DH) et Med paper (-2,59% à 20,7 DH).