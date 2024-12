La Bourse de Casablanca clôture en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse mardi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,37% à 14.773,19 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,31% à 1.193,02 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,07% à 1.034,74 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a grimpé de 1,52% à 1.536,39 pts.

Au volet international, l’indice FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,07% pour s’établir à 13.675,86 pts, tandis que le FTSE CSE Morocco All-Liquid a progressé de 0,18% à 12.354,67 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Transport » (+9,92%) a enregistré la plus forte hausse, suivi des indices « Industrie agricole » (+4,39%) et « Matériels, logiciels et services informatiques » (+2,75%).

En revanche, les secteurs de l’électricité (-1,98%), des sociétés de placement immobilier (-1,35%), et des loisirs et hôtels (-1,30%) ont affiché les plus fortes baisses.

Le volume des échanges a atteint 1,61 milliards de dirhams (MMDH), réalisé principalement sur le marché de blocs, et dominé par les transactions sur Itissalat Al-Maghrib (67,6 millions de dirhams – MDH), Alliances Développement Immobilier SA (63,47 MDH ) et Banque Centrale Populaire (53,93 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à 752,43 MMDH.

Sur le front des valeurs, CTM (+9,92% à 1.097 DH), HPS (+4,66% à 607 DH), Disty Technologies (+4,64% à 259,5 DH), Jet Contractors (+4,42% à 1.890 DH) et Promopharm SA (+4,4% à 950 DH) ont réalisé les meilleures performances.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Microdata (-4,14% à 605 DH), M2M Group (-3,82% à 529 DH), Involys (-3,77% à 96,23 DH) ), Ennakl (-2,48% à 33,01 DH) et Ciments Du Maroc (-2,08% à 1.880 DH).